VIDEO: a puro erotismo, Troye Sivan y Ross Lynch causaron furor con su show en Londres

Juntos recrearon el video del hit One of your girls, donde hicieron un muy comentado baile erótico.

Troye Sivan, una de las estrellas pop que ganó fama y popularidad en la última década, dio un gran recital en el famoso OVO Wembley Arena. Tuvo invitados de lujo como Charli XCX, pero el furor en redes fue la coreografía que hizo junto al ex-chico Disney Ross Lynch.

Ross, que de chico protagonizó la serie Austin & Ally y ahora lidera el grupo Driver Era, se unió a Troye en el escenario el jueves 27 de junio, y juntos recrearon el video del hit One of your girls, donde hicieron un muy comentado baile erótico, con el californiano Lynch sentado con el torso desnudo y el australiano Sivan disfrazado de travesti.

Una performance memorable

De inmediato, las filmaciones de la canción se viralizaron y las redes ardieron con comentarios de todo tipo, desde aquellos que elogiaron la performance hasta otros que aseguraban que los dos cantantes estaban de novios.

La canción One of your girls integró el álbum de Troye Siva, que salió en octubre del año pasado, Something to Give Each Other, que también incluyó el hit mundial Rush, que ya superó los 308 millones de reproducciones en Spotify.

El videoclip de One of Your Girls fue muy comentado porque Troye Sivan aparecía vestido de drag queen y seducía a Ross Lynch con bailes sensuales, hasta que Ross finalmente se saca la camisa. La frase clave de la canción es "Decí lo que quieras de mí, lo mantendré en secreto, llamame si te sentís solo, seré como una de tus chicas“.

En un reportaje, Ross se refirió al video y las críticas de cosificación. "No necesariamente me siento así", dijo. "Creo que tal vez se deba a nuestra larga historia y éxito en la música".

Ambos músicos estuvieron en Argentina. Troye vino al Lollapalooza 2019 y también dio un show propio en Niceto Club. Ross vino varias veces, tanto en 2012 como este año, con actuaciones en lugares como Groove y el festival Lollapalooza.