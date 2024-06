Cristina Kirchner reapareció y criticó al Gobierno: “El superávit fiscal es cada vez más trucho”

La expresidenta habló en una entrevista a 50 años de la muerte de Perón, Cuestionó las medidas de Milei, dijo que tiene un problema de “escasez de dólares y altísimo endeudamiento” y apuntó contra el RIGI.

La expresidenta Cristina Kirchner reapareció tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, cuestionó la política económica del presidente Javier Milei y apuntó contra el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “El superávit fiscal es cada vez más trucho: las energéticas le están pidiendo que les paguen y a las provincias no le están girando nada, cero pesos”, dijo.

En una entrevista en el canal de streaming Gelatina, Cristina Kirchner habló a 50 años de la muerte del expresidente Juan Domingo Perón y luego de que Milei consiga su primera victoria legislativa.

Para la exmandataria, “el Gobierno, el problema que tiene es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento”. “No saben cómo van a pagar los vencimientos que vienen y aprueban un RIGI donde no va a entrar un miserable dólar, porque los que vengan a invertir van a poder liquidar afuera. El campo va a ser el único productor de dólares, que se olviden que les van a bajar retenciones”, enfatizó.

“El superávit fiscal es cada vez más trucho: las energéticas le están pidiendo que les paguen; a las provincias no le están girando nada, cero pesos; no compran alimentos; no compran medicamentos; suspendieron 3000 obras públicas y, por lo tanto, el pago, entonces es trucho, pero además de trucho insostenible”, enfatizó la expresidenta.

En un guiño al gobernador Axel Kicillof, también puso el eje en que “la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada” en el ajuste de las transferencias del Tesoro nacional-

“¿Cómo hacen para sostener esto? La única manera que tenía Milei era si hacía una dolarización, pero cuando incorpora al Toto Caputo (el ministro de Economía) lo incorpora bajo la promesa de que vengan los dólares que necesitaba para hacer una dolarización, que hubiera sido una solución, la única forma de cristalizar la transferencia de recursos, con salarios a 200 o 300 dólares, salarios de colonia”, analizó.