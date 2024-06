Los mensajes de los famosos por el caso Loan: del pedido de justicia de Flavio Mendoza a la emoción de Carlos Portaluppi

Las figuras del espectáculo, a través de sus redes como la TV, expresaron su preocupación por la desaparición del niño de Corrientes.

La desaparición de Loan Danilo Peña, un niño de 5 años en 9 de Julio, Corrientes, hace casi tres semanas sigue teniendo en vilo todo un país. Mientras las investigaciones sobre el caso siguen avanzando, la pregunta ¿Dónde está Loan? se viralizó en las redes, junto a imágenes del menor, y los famosos también se hicieron eco de su búsqueda y expresaron su angustia, como su deseo de conocer la verdad.

A través de sus redes sociales, figuras como Flavio Mendoza expresaron toda su preocupación. “No te pido que le pongas like, solo que lo compartas con tus amigos, seas de donde seas. Argentina busca a Loan”, puso el artista junto a una imagen del nene que publicó en su cuenta de la red social X.

Mientras que Virginia Gallardo manifestó toda su molestia por cómo viene avanzando la investigación. “¡Ya no sé qué es verdad! Pero, sabiendo lo ocurrido, les dio la cara de salir a dar notas como si nada, movilizar a todo un país en la búsqueda, la investigación, la gente manifestándose y unos padres desesperados”, twitteó la vedette.

“¡16 días! No me importan las leyes. ¡Queremos justicia!”, exclamó la panelista de Poco correctos, indignada. “Qué opinión les merece la llegada de Fernando Burlando y Patricia Bullrich?”, les preguntó a sus seguidores sobre la intervención en la provincia de la ministra de Seguridad y el abogado.

Mientras que Carlos Portaluppi, que estuvo como invitado al ciclo de Juana Viale, se mostró sensibilizado por la búsqueda del nene. “Yo voy regularmente a Corrientes para saludar a la familia y este tema, puntualmente, nos tiene a todos los correntinos muy consternados como a todo el país”, aseguró el actor con los ojos vidriosos cuando Ricardo Canaletti se refería a lo que viene ocurriendo.

“Es algo que sucede no solamente en Corrientes. Sucede en muchas partes del país y en muchas partes de Latinoamérica. Me parece que esto tiene que ver con algo que va más allá de un hecho puntual. Es una red de trata que hasta que no se apunte a donde hay que apuntar, que es a las cabezas, a los coyotes, esto va a seguir así. La Justicia y la política no actúan en consecuencia vamos a seguir teniendo meses de búsqueda de Loan y quizás años”, se lamentó.

Otra de las actrices que se mostró conmovida fue Viviana Saccone. Desde su cuenta de X expresó su interés por el caso. “Es una locura que no le tomen declaración de manera inmediata a un tipo que dice ‘Si caigo yo, no voy a caer solo’. Siguen perdiendo tiempo”, lanzó, hace unos días sobre Carlos Pérez, el capitán de navío retirado, que hoy permanece detenido, mientras suma algunos de los hashtags que se vienen utilizando como #AparicionConVidaLoan.

El historietista Nik, otro asiduo usuario de las redes, a través de su trabajo manifestó su deseo la investigación del nene. “Todos somos Loan. No dejemos de buscarlo”, escribió, junto a un dibujo del niño, de boina y tocando el acordeón. Allí aparece, además, su personaje más famoso, Gaturro, soltando una lágrima.

También influencers como Walli Iturriaga, más conocido en las redes por su personaje de La Jenny, grabó un video en donde se mostró muy movilizado por lo que ocurre con el menor. “La trata de personas existe y está frente a nosotros”, expresó, desde su cuenta de Instagram donde cuenta con más de 3 millones de seguidores. “Loan hoy es tu hijo, es mi hijo, nuestro y una madre y un padre saca su mayor fuerza hasta el último día de vida. No importa tu bandera, tu ideología, esto traspasa todo, absolutamente todo”, manifestó el humorista correntino.