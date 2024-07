Alerta y preocupación por la ausencia de Cata de Gran Hermano tras una fuerte denuncia

Catalina Gorostidi no estuvo en el piso de Gran Hermano ni tampoco en Se Picó, lo que generó preocupación entre sus fans.

El domingo en Gran Hermano, en la última gala de eliminación antes de la final, Catalina Gorostidi estuvo ausente. Su ausencia generó preocupación entre sus fans. En su cuenta de Twitter, la médica pediatra explicó por qué no fue al estudio. "Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", expresó. Cata también faltó a Se Picó, el programa que conduce Gastón Trezeguet en República Z. "Lo único de lo que hablan en el chat es de Cata. Cata no va a estar durante esta semana", contó el ex GH. Pese a la insistencia de parte de los fans, el analista no expuso la razón detrás de la ausencia de su compañera. "No tiene que ver con nosotros, nos excede ampliamente. Eso es lo único que podemos decir al respecto", sentenció. Catalina explicó la razón por la que no fue a la gala de eliminación de Gran Hermano: "La dignidad, ante todo" La exparticipante Catalina Gorostidi explicó este domingo el fuerte motivo por el que no asistió a la gala de eliminación de Gran Hermano (Telefe). “Buenas noches. Hoy claramente no voy a ir a la gala porque en el momento que permiten ingresar nuevamente gente que ejerció violencia hacia mí o compañeros... mi presencia no estará, mañana en el debate sí", comunicó la exjugadora. Además, escribió en otro tuit: “Adjunto pruebas. Y que alguien me explique cómo hicieron para “detectar” a toda esa gente para hoy no dejar entrar, pero a otros sí. Raro. Nos vemos mañana en el debate. La dignidad, ante todo”. Cabe recordar que cuando Juliana 'Furia' Scaglione que quedó eliminada de Gran Hermano, Catalina contó que recibió insultos por parte del fandom de la tatuada y que a su camioneta le tiraron piedrazos.