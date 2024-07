Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, aplazaron la sentencia de Donald Trump

El juez Juan Merchan, que presidió el juicio por el caso de pagos ocultos a una ex actriz porno, pospuso la fecha hasta el 18 de septiembre a raíz de la decisión del Tribunal Supremo que le otorga amplia inmunidad al ex presidente norteamericano.

Un juez aplazó este martes hasta el 18 de septiembre la sentencia a Donald Trump por encubrir pagos de dinero por silencio, la primera consecuencia de un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la inmunidad presidencial, que la retrasa a después de la convención republicana.

El máximo tribunal estadounidense dictaminó el lunes que Trump goza de cierta inmunidad judicial como ex presidente, una decisión que también retrasará su juicio por conspirar para anular las elecciones de 2020.

Horas después de conocerse el fallo, el equipo legal de Trump dijo en una carta al tribunal neoyorquino que la sentencia de inmunidad reivindicaba la posición de Trump de que no debe ser juzgado por sus “actos oficiales”, y reiteró su petición de que se anule la condena.

La sentencia había sido programada para el 11 de julio, días antes de la Convención Nacional Republicana del 15 de julio en la que se espera que Trump sea proclamado candidato del partido para la batalla contra el presidente Joe Biden por la Casa Blanca.

“El asunto queda aplazado hasta el 18 de septiembre de 2024, a las 10 de la mañana, para la imposición de la sentencia, si sigue siendo necesaria”, dijo el juez Juan Merchán en una presentación judicial para dar tiempo a que se considere el bombazo de la sentencia del Tribunal Supremo.

El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, había dicho antes en un escrito que no se oponía al aplazamiento, pero que creía que “los argumentos del acusado carecen de fundamento”.

La condena dictada en mayo en Nueva York convirtió a Trump en el primer expresidente de EEUU que fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir pagos de dinero de silencio sobre su presunta aventura con una estrella de cine para adultos en el período previo a las elecciones de 2016.

Actos oficiales y no oficiales

Trump, en mensajes en Truth Social, dio la bienvenida a la decisión de inmunidad de la Corte Suprema, llamándolo una “gran victoria para nuestra constitución y la democracia”.

Biden advirtió el lunes de que la histórica sentencia del Supremo estadounidense sienta un “peligroso precedente” que Trump explotaría si es elegido en noviembre.

Enfrentado a cuatro causas penales, Trump ha estado haciendo todo lo posible para retrasar los juicios hasta después de las elecciones.

El máximo tribunal, dominado por los conservadores, dictaminó que Trump -y todos los presidentes- gozan de “inmunidad absoluta” frente a procesos penales por “actos oficiales” realizados mientras están en el cargo, pero aún pueden enfrentarse a sanciones penales por “actos no oficiales”.

El presidente de la Corte Suprema, el conservador John Roberts, en su opinión mayoritaria, dijo que un presidente “no está por encima de la ley”, pero sí tiene “inmunidad absoluta” contra el enjuiciamiento penal por actos oficiales tomados mientras está en el cargo.

“Por lo tanto, el presidente no puede ser procesado por ejercer sus principales poderes constitucionales”, dijo Roberts.

“En cuanto a los actos no oficiales de un presidente, no hay inmunidad”, añadió el presidente del Tribunal Supremo, devolviendo el caso a un tribunal inferior para que determine cuáles de los cargos a los que se enfrenta Trump implican una conducta oficial o no oficial.