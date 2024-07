Osvaldo Giordano en LO sobre los anuncios de Caputo: “El mercado tomó las medidas con preocupación”

Así lo consideró el ex titular de la Anses y economista, Osvaldo Giordano, en una nueva edición de Libertad de Opinión.

Las medidas anunciadas el pasado viernes por el ministro de economía, Luis Caputo, generó incertidumbre y profundizó la crisis en Argentina, sobre todo en los mercados, ya que el dólar blue alcanzó máximos históricos hasta los $1.430 y el riesgo país aumentó más de diez puntos.

Es por esto que el ex titular de la Anses y economista, Osvaldo Giordano, dialogó este martes en una nueva edición en Libertad de Opinión y brindó su reflexión: “El mercado tomó las medidas con preocupación, desde lo anunciado por Caputo lo que pasó son malas noticias. Se aumentó el riesgo país, la escapada del dólar, esto generó una sensación de que no encontramos la vuelta a la situación”.

“Me parece que era un anuncio poco sustancial como para denominarlo 'segunda etapa del plan', no es un cambio tan importante como para que lleve un título tan elocuente, que esa exageración del gobierno generó cierto nivel de defraudación en relación con la expectativa”, consideró.

“Argentina viene transitando una situación muy difícil y el gobierno heredó una situación complicada. Se han ido tomando algunas medidas pertinentes pero se necesita mucho más, se acumularon muchos problemas y es ahí donde viene la duda de que si el gobierno tiene noción de la cantidad de cambios que hay que lograr”, expresó.

Respecto a la salida del cepo cambiario: “La manifestación del ministro Caputo fue que todavía no están maduras las condiciones para hacerlo, pero esa no es una buena respuesta desde el punto de vista de quien tiene que tomar las decisiones. Creo que ahí hubo un error del gobierno, hay que ser más precisos con la dirección en la que vamos, no es factible resolver todos los problemas de golpe pero sí ser más claros, y ahora se está pagando esa incertidumbre”, precisó.

“Lo más importante es que todas las reformas que necesita la Argentina, que algunas están en la Ley Bases y otras vendrán más adelante, es mostrar signos más claros de que se van a instrumentar e implementar, hasta ahora son más dudas que certezas y lo pagamos con esta inestabilidad en el mercado financiero”, puntualizó.