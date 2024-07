Francia, el primer ministro llamó a la unidad para frenar el avance de la extrema derecha

Gabriel Attal es un estrecho aliado del presidente Emmanuel Macron. El oficialismo despliega una estrategia para evitar la mayoría absoluta de extrema derecha en la Asamblea.

El primer ministro francés, Gabriel Attal, instó este miércoles a los votantes a formar un frente unido para bloquear a la extrema derecha en las elecciones legislativas, tras el fracaso del domingo. El funcionario afín a la administración de Emmanuel Macron advirtió que el partido "antiinmigración" de Marine Le Pen era la única facción capaz de obtener la mayoría absoluta y que es su "responsabilidad" evitarlo. Las declaraciones de Attal tienen lugar después de que más de 200 candidatos de todo el espectro político acordaran retirarse de las contiendas locales para despejar el camino a quien estuviera mejor situado para derrotar a la candidata de Reagrupamiento Nacional (RN) en su distrito electoral. "Lo que demuestran estas retiradas es que podemos evitar una mayoría absoluta de la extrema derecha", declaró Attal a la radio France Inter. El partido de Le Pen necesita hacerse de 289 escaños para controlar la Asamblea Nacional francesa, conformada por 577 escaños. A cuatro días de la segunda vuelta electoral, el futuro político de Francia sigue incierto. El partido de extrema derecha busca hacerse con el control del gobierno por primera vez. En este sentido, Le Pen dijo el miércoles que podría acercarse a otros partidos si RN no logra la mayoría absoluta. Los votantes centristas podrían negarse a apoyar a un rival de izquierda de RN, mientras que muchos partidarios de la izquierda están tan desilusionados con la gestión de Macron que se muestran disidentes a apoyar a alguien de su alianza. "No es agradable para muchos franceses tener que bloquear al Reagrupamiento Nacional depositando un voto que no querían, pero es nuestra responsabilidad hacerlo", remarcó Attal. Elecciones en Francia: la extrema derecha ganó la primera vuelta La extrema derecha ganó el domingo la primera vuelta de unas elecciones legislativas anticipadas cruciales en Francia. Las fuerzas de centroderecha del presidente Emmanuel Macron quedaron en tercer lugar por detrás de la izquierda, según las primeras estimaciones. El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen y sus aliados lograron más del 34% de votos, pero deberán esperar a la segunda vuelta del 7 de julio para saber si alcanzan la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional (cámara baja).