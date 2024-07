La artista británica Rita Ora usó un impactante vestido que no dejó nada a la imaginación

Asistió al concierto reunión de Girls Aloud junto a su esposo, Taika Waititi. Deslumbró a los asistentes mientras posaba en el O2 Shepherd’s Bush Empire, justo antes de ver a la banda actuar.

Rita Ora atrajo todas las miradas durante el concierto de Girls Aloud en Londres la noche del 2 de julio de 2024 al optar por un vestido transparente muy atrevido.

La cantante, conocida por su estilo audaz, no usó sujetador y mostró su ropa interior, completando el look con unas botas negras.

Rita hizo una elegante entrada al evento, mostrando una sonrisa y escondiéndose detrás de unas gafas de sol rojas de gran tamaño. Además, deslumbró a los asistentes mientras posaba en el O2 Shepherd’s Bush Empire, justo antes de ver a la banda actuar.

Durante la velada, se observó a la intérprete de “I Will Never Let You Down” secándose las lágrimas durante un emotivo homenaje a la querida y fallecida miembro de Girls Aloud, Sarah Harding, quien falleció de cáncer de mama en septiembre de 2021.

Ora estuvo presente junto a su esposo, Taika Waititi. El cineasta, de 48 años, fue capturado haciendo esfuerzos por consolar a su pareja frotándole suavemente el brazo con la mano.

El deslumbrante vestido de Rita

Como se mencionó anteriormente, Rita es bien conocida por aparecer en estos eventos con indumentarias que siempre llaman la atención. Exactamente hace un año, la cantante se presentó en el desfile de Alta Costura otoño/invierno de la firma Alaïa, donde lució un vestido negro transparente con detalles de flores, cuello alto y manga larga, el cual dejaba al descubierto sus pechos y sus bragas de cintura alta en color negro.

Te recomendamos: Cate Blanchett será homenajeada en el Festival de Cine de Toronto

Paralelamente, Girls Aloud es una agrupación femenina británico-irlandesa de pop que surgió en 2002 a través del programa televisivo Popstars: The Rivals. Durante los años 2000, la banda logró un éxito extraordinario, consolidándose como uno de los grupos de chicas con mayores ventas en la historia de las listas de éxitos del Reino Unido. Aunque se disolvieron en 2013, han vuelto a reunirse para eventos especiales en varias ocasiones.

Rita Ora regresa a la música

Recientemente, la artista de 33 años presentó su nuevo sencillo titulado “Ask and You Shall Receive”, una canción “optimista” que coescribió junto a la cantautora Raye, quien la ha apoyado durante años y a quien considera “una hermana pequeña”.

“El tema está lleno de vibraciones alegres y veraniegas, y trata sobre aprovechar el momento romántico y entregarse por completo a esa persona especial”. El lanzamiento vino acompañado de un video musical grabado en una lavandería abierta las 24 horas en Los Ángeles, inspirado en el emblemático comercial de Levi’s de 1985 con Nick Kamen.

Este regreso a la música surge luego de que en 2023, Ora presentara su último álbum, You and I, el cual describió como “su trabajo más personal hasta la fecha”, un diario de los últimos años que captura su sonido y la representa auténticamente.

La artista, que se casó con Waititi en 2022, explicó a la revista GQ que con su nuevo trabajo discográfico: “[Estoy] capturando este momento de mi vida en el que me estoy enamorando. Hay cosas de las que hablo en él, pensamientos muy personales, sobre lo que me costó decidirme por esta persona y comprometerme con ella”.

Y agregó: “Con este disco, he sido muy valiente y confiada. He escrito muchas canciones en este álbum, he estado en cada sesión y, si no, he alterado las canciones para que se adapten a mí. Nunca antes había hecho eso con ningún álbum: realmente hice todo el trabajo y escribí cada canción o fui parte del proceso de cada canción”.

Sin embargo, le confesó a The Independent, que ya se encuentra “aburrida” de centrarse en el romance y espera que su nueva música “avance, se divierta y me haga sentir bien. Eso me ha resultado muy liberador”.

Actualmente, Rita Ora se prepara para encabezar el festival Mighty Hoopla en Londres. Además, será la próxima invitada de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon en la edición del 9 de julio de 2024.

Según informó NBC, la artista aparecerá como la segunda estrella de la noche, que tendrá a Ray Romano como protagonista. Hannah Berner clausurará el show con un monólogo de comedia.