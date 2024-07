Bruce Willis ya no puede hablar: "Sus habilidades lingüísticas no están disponibles"

El actor estadounidense Bruce Willis ha perdido la capacidad de hablar por culpa de su demencia frontotemporal y esta noticia rápidamente se hizo viral en redes sociales con motivo de la tristeza que generó en sus fanáticos alrededor del mundo.

Quien se encargó de confirmar la noticia fue el guionista, director y productor Glenn Gordon Caron, uno de los amigos más cercanos de Bruce Willis. Durante una entrevista con el periódico New York Post, comenzó por lamentarse de la salud del actor: "Lo que hace que su enfermedad sea tan sorprendente es que, si alguna vez has pasado tiempo con él, no hay nadie que tuviera más alegría de vivir que él".