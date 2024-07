El gobernador de Neuquén intercede en el reclamo a Nación para que trabajadores petroleros no paguen impuesto a las Ganancias

Rolando Figueroa trasladó el pedido a funcionarios nacionales para que sean exceptuados de ese tributo aprobado en el paquete fiscal.

Mientras el Gobierno acelera la reglamentación del retorno de la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias aprobada en el paquete fiscal la semana pasada en el Congreso, el gobernador neuquino Rolando Figueroa pidió a funcionarios nacionales que consideren el reclamo de los gremios petroleros para que los trabajadores de esa actividad queden exceptuados del pago de este tributo. Figueroa trabajó en la modificación del artículo que influye sobre el salario de un sector que percibe sueldos elevados, y "gestiona acciones que benefician a miles trabajadores petroleros, recientemente afectados por la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias", dijeron desde su entorno. El mandatario provincial realizó el pedido en coordinación con el secretario general del Sindicato de Petróleo y Gras Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, Marcelo Rucci. La reversión de ganancias obliga a tributar a empleados con un sueldo bruto de $1.800.000 (en el caso que sean solteros) y $2.300.000 si están casados. El reclamo se suma al documento elevado ayer por Federación Argentina Sindical del Petróleo, Gas y Biocombustibles (FaSiPeGyBio), que declaró "el estado de alerta y movilización de los trabajadores petroleros como consecuencia de la restauración del Impuesto a las Ganancias, al que hemos rechazado repetidas veces por sus nocivos daños al sector y a la generación de empleo de calidad". El sindicato representa a los trabajadores de las refinerías de Axion, Trafigura, Shell, Dapsa y Refinor, que se verían afectadas desde agosto, dice el texto. "Este conflicto solamente se podrá evitar con una reglamentación de la Ley que considere a los trabajadores petroleros exceptuados de dicho tributo, respetando la legislación vigente para la actividad hidrocarburífera", agregó. Desde Plaza Huincul, donde participó de la reunión de regionalización de la Comarca Petrolera, Figueroa se refirió a la Ley Bases: “Creemos que es muy beneficioso para la provincia. En primer lugar porque nos permite contar con herramientas para monetizar Vaca Muerta. Es fundamental la división entre yacimientos convencionales y no convencionales (…) y tener la posibilidad de enviar a licitación las áreas y otorgarlas a quien ofrezca pagar mayor porcentaje de regalías. Esto es posible porque se eliminó el monto fijo o el techo fijo que existía. No es que acá simplemente se puso un piso para ir para abajo, sino todo lo contrario”, señaló el mandatario. De todos modos, aclaró: “Si yo hubiera sido legislador nacional no hubiera apoyado la delegación de facultades. Es como si yo le pidiera a la Legislatura que esas facultades legislativas no las tengan más durante cuatro años”.