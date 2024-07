Con crecimiento y compromiso, Grupo Uno LED celebra su primer año en Santiago del Estero

Desde su fundación, la compañía generó puestos de trabajo, proporcionado mano de obra calificada y ofrecido tecnología LED al mundo: un logro que fue posible gracias a la visión y liderazgo de su CEO, Javier Miranda.

Grupo Uno LED, una empresa que confió y apostó a su crecimiento desde Santiago del Estero, celebra su primer año de vida. Desde su fundación, la compañía generó puestos de trabajo, proporcionado mano de obra calificada y ofrecido tecnología LED al mundo. Este logro fue posible gracias a la visión y liderazgo de su CEO, Javier Miranda.

Con sede en la "Madre de Ciudades", emplea un concepto único creado por Miranda, quien guió a la empresa con esfuerzo y abnegación, y para celebrar este hito, la gran familia compartió un almuerzo de camaradería, que incluyó actividades deportivas como el pádel, una pasión personal del CEO.

Durante el evento, empleados y encargados de diferentes áreas disfrutaron de un día lleno de charlas, juegos y comidas típicas y regionales, reafirmando su compromiso con el futuro desde la provincia.

“Estamos emocionados por lo que se generó en un año. Somos 90 familias que dependemos del trabajo de la empresa y compartir un día especial a uno lo pone muy contento”, expresó Miranda al hablar del crecimiento de la empresa.

Sobre la selección de su personal, el CEO destacó su enfoque humano: "No hay un perfil específico. Vienen y los entrevisto; no leo currículums. Me enfoco en la gente, porque cuando vienen a buscar trabajo es porque lo necesitan y uno les tiene que dar la posibilidad. De este modo se generan vínculos y lo mejor es que todos estén contentos, felices, que cobren, que los valores cuando les va bien, los motives, y creo que así ellos sienten amor por la empresa y una relación conmigo. Esto es una gran familia santiagueña".

Consultado sobre su elección por Santiago del Estero, Miranda compartió una breve historia: "Todo el mundo me dice, ¿qué haces en Santiago? No hay playas, no hay montañas, no hay cataratas... pero aquí hay hermosa gente y hermosa paz y eso me motivó. Hoy estoy convencido de que lo que hice fue correcto".

En la oportunidad, Miranda también expresó su agradecimiento al gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, por su visión de sustituir importaciones y generar empleo.



Grupo Uno LED celebra este primer aniversario con la satisfacción de haber construido una empresa que no solo apuesta por la innovación tecnológica, sino también por el bienestar y la felicidad de su equipo.