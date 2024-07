“Está carito vivir en un country”: la insólita multa que tuvo que pagar Tamara Báez, la ex de L-Gante

La influencer reveló la suma que debió abonar por el incidente ocurrido en el barrio privado en el que vive. Se permitió bromear con sus seguidores.

Tras su separación de L-Gante, con quien tuvo a su hija Jamaica, Tamara Báez se convirtió en influencer ya que se muestra muy activa en sus redes sociales compartiendo contenido de su día a día junto a la pequeña de tres años, o en acciones con las diferentes marcas con las que trabaja.

Y como ocurre con las personalidades de las redes, también es noticia por situaciones de la vida cotidiana. En las últimas horas, les mostró a sus seguidores el conflicto que vivió en el country donde vive desde que se separó del cantante. La influencer compartió unas fotos a través de sus historias de Instagram y relató los hechos por los que debió pagar una cifra que le pareció abultada.

Country

Primero, se mostró en la oficina del consorcio: “Está carito vivir en country, che”, escribió, y a continuación relató qué fue lo que le pasó. La protagonista del incidente fue su perrita chihuahua, llamada Bandida, que se escapó de su casa lo que le generó una multa debido a las quejas de sus vecinos.

Te recomendamos: “Hacés preguntontas”: Tamara Báez fue lapidaria con una seguidora que le cuestionó la educación de su hija

Si bien su mascota no generó ningún destrozo ni lastimó a nadie, el barrio privado donde ella vive no permite que los animales de los propietarios o inquilinos anden sueltos por el country por lo que, sin previo aviso, decidieron multarla. Y ella, previa queja, tuvo que abonarla.

Por último, Tamara confirmó el monto que tuvo que pagar por la infracción, la cifra exacta de $18.522, que a su juicio resultó sumamente elevada, lo que le valió una humorada: “Bandi se escapa otra vez y la regalo”, expresó de manera irónica por el momento que le tocó vivir con el complejo.

Multa

La cirugía estética de Tamara Báez

Más allá de este episodio, hace unas semanas Tamara se hizo una cirugía estética para aumentarse las lolas y mostró muy emocionada con el resultado. Según explicó a través de sus historias de Instagram, hacía un tiempo largo que deseaba colocarse implantes mamarios y, después de mucha espera, eso finalmente se concretó y se animó a pasar por el quirófano. “Los sueños se cumplen”, reveló, para sintetizar el momento y dar cuenta de sus objetivos.

Te recomendamos: Con contenido de alto voltaje, Tamara Báez volvió a mostrar cómo es su intimidad con su novio

En ese sentido, tanto ella como su novio Thiago Martínez, publicaron varias fotos del minuto a minuto, en donde mostraron cómo él la acompañó en todo momento. “Salió todo bien”, escribió el joven con una selfie que se tomó junto a la influencer recostada en la cama de la clínica. “Ya en casita”, relató Tamara, mientras compartía con sus seguidores que le habían dado el alta del hospital y el plan de videojuegos y amor que tuvieron en pleno postoperatorio de ella.

“Pronto estarás celebrando aquello por lo que tanto has luchado, aquello que te hizo pasar días sin dormir bien y aquello que tanto has estado esperando”, le dedicó Thiago como mensaje a su novia. Mientras que Báez le dedicó unas palabras a Jamaica, su hija. “Mi vida, fanática de su tetina. Te amo, perdón por esto. Ya va a estar bien mamá”, escribió.

Por último, Tamara se filmó haciendo reposo en su hogar y le reveló a sus fanáticas cómo se siente. “Gente, no puedo creer que tengo tetas. O sea me desperté de la anestesia llorando de la alegría y ahora creo que no caigo. Estoy feliz. Muy feliz y la gente que me conoce sabe que yo esperé mucho este momento. Gracias por tirarme buena onda. Las amo, chicas. Gracias por seguirme y levantarme la autoestima, se los agradezco de corazón”, cerró.