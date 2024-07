El angustiante relato de una comerciante luego de sufrir un importante robo en su local

Un local comercial de calle Aguirre fue el blanco de ladrones durante la madrugada. Su propietaria contó lo sucedido y el indignante momento que le toca vivir a manos de los delincuentes.

En horas de la madrugada un grupo de delincuentes se llevó un gran número de elementos desde el interior de una despensa, ubicada en avenida Aguirre. Rocío Tijera, propietaria del local, habló con Noticiero 7 y contó cómo vive este duro momento.

“Hace 4 años que estamos con la despensa. Nos ha costado muchísimo arrancar para que un día, de la nada, te lleven lo poco que tienes, lo que has conseguido con tanto esfuerzo. Trabajamos de lunes a lunes para que vengan unos desocupados y nos lleven lo que lo que es nuestro”, relató conmocionada la comerciante.

“Nos han llevado una máquina cortadora de fiambres, que para reponerla necesitamos más de un millón de pesos, una balanza, nos han llevado perfumes, medias, diversas golosinas, cigarrillos, preservativos, galletas, chocolates, adornitos...”, detalló con suma impotencia.

“En una situación así lo único que quieres es llorar, agarrar tus pocas cosas e irte. Pero por otro lado piensas en que no hay que dejar que los delincuentes nos ganen. No voy a dejar que esto me hunda”, enfatizó Rocío.

También relató que cuando comenzaron con el negocio, en la zona se registraban algunos robos, pero en el último tiempo se incrementaron al punto de que los mismo delincuentes robaron a varios locales en la misma cuadra. Ante esto, solicitan a los representantes de la justicia que detengan a los delincuentes para así poder recuperar algo de lo robado.