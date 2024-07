Joe Biden ratifica su candidatura: "Me voy a presentar a las elecciones y voy a volver a ganar"

El presidente de Estados Unidos se mostró desafiante ante las dudas sobre su continuidad en la pelea electoral con Donald Trump.

Joe Biden dio un discurso este viernes en el marco de un acto de campaña en Wisconsin, donde reafirmó que se presentará a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, luego de varios comentarios pidiendo su bajadebido a los rumores sobre su estado de salud, su mala actuación en el debate y los videos que se viralizaron donde se lo ve, en muchas ocasiones, perdido. "Probablemente hayas oído que tuve un pequeño debate la semana pasada. No puedo decir que haya sido mi mejor actuación, pero desde entonces ha habido mucha especulación. ¿Qué va a hacer Joe? ¿Va a seguir en la carrera? ¿Qué va a hacer? Bueno, aquí está mi respuesta. Voy a presentarme y voy a ganar de nuevo", de esa manera, el mandatario de 81 años reafirmó que no abandonará la carrera electoral. Y agregó: "Están intentando sacarme de la carrera. Permítanme decirlo con la mayor claridad posible: seguiré en la carrera". La polémica en torno a sus recientes apariciones públicas fue aumentando debido a sus equivocaciones al hablar, mostrarse perdido y las acusaciones sobre su salud, donde se lo tildó de tener enfermedades como alzheimer o demencia. En el discurso, volvió a cometer un error, esta vez confundiendo al 2024 con el 2020: ''Venceré a Donald Trump. Lo venceré de nuevo en 2020''. Vale destacar, que luego pareció corregirse y dijo ''lo haremos de nuevo en 2024". Y puntualizó: "Aprendí hace mucho tiempo que cuando te derriban, te vuelves a levantar", dijo, y agregó que no permitiría que un debate de 90 minutos borre sus logros de los últimos tres años y medio. En su discurso en la Sherman Middle School, en la ciudad de Madison, Biden habló durante 17 minutos, donde además advirtió que ''Estados Unidos ha sido una nación libre y democrática, y me condenarán si, en el año 2024, apenas dos años antes de nuestro 250 aniversario como nación, permito que Donald Trump nos quite esto''. También destacó que "la presidencia estadounidense es una cuestión de carácter, del carácter del presidente que ocupa el cargo" y reflexionó: ''Se trata de honestidad. Se trata de la decencia y la integridad del presidente. ¿Respetan a la gente o incitan a la violencia y al odio? ¿Pueden honrar un juramento a la Constitución y cumplir con el juramento del cargo?''. También se tomó el tiempo de burlarse de Trump, ya que señaló que el expresidente dijo el 4 de julio, cuando era presidente, que el ejército de George Washington ganó la Guerra Revolucionaria al tomar el control de los aeropuertos de los británicos. "Eso sí que es un error de expresión", dijo Biden. "Los aeropuertos y los británicos en 1776. Es cierto, es un genio estable", ironizó. Al finalizar, abandonó el atril junto con la canción de Tom Petty, "I Won't Back Down" (no retrocederé), en otro claro mensaje a quienes quieren verlo abandonar la pelea.