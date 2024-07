Se demora la llegada de los billetes de $20.000: cuándo podrán entrar en circulación

El Banco Central mandó a imprimirlos a China. Se estima que podrán estar disponibles en los cajeros en octubre. Para fines de agosto se espera una tanda de los de 10 mil.

En medio de las quejas de la gente para realizar operaciones en efectivo luego de la fuerte inflación del primer semestre, el Banco Central (BCRA) espera para fines de octubre la llegada de la tanda de billetes de $20.000. Para su circulación, deben distribuirlos en los cajeros automáticos, por lo que no quedarían operativos hasta pasadas unas semanas. Además, la autoridad monetaria informó que se sumarán más billetes de $10.000 al circulante para fines de agosto. Se trata de una segunda tanda también importada. En la entidad monetaria dijeron que llegarán importados desde China 230 millones de billetes de $20.000. Mismo caso que el anterior, entrarían en circulación unas semanas después de su arribo. "Cuando llegamos (al BCRA), queríamos facilitar las transacciones de la gente. Pero la Casa Moneda estaba explotada. La dejaron destruida. No pagaron deudas. Entonces nosotros no podíamos cumplir con un servicio público que era facilitarle efectivo a la gente", indicaron desde la entidad a cargo de Santiago Bausili, para justificar la decisión de imprimir en el exterior los billetes nacionales. "En octubre llega el barco; después hay que programar los cajeros", explicaron desde la entidad monetaria.