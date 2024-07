Quiénes acompañarán a Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación

El ex presidente del Banco Central eligió sus redes sociales para mencionar a quienes lo acompañarán en el nuevo ministerio.

Federico Sturzenegger asumió este viernes como ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en un acto que contó con la presencia de todo el gabinete. Mediante su cuenta de la red social X, detalló quienes lo acompañaran en su nuevo cargo. El ex presidente del Banco Ciudad comenzó nombrando a Martín Rossi: ''Me acompañará c/Secretario de Desregulación @_martin_rossi. PhD en Economía de Oxford y actualmente Profesor Plenario y Vicerrector en @UDESA. En su página web pueden conocer de su trabajo. Es uno de los 3 economistas con más citas académicas. Bienvenido!''. ''Como Secretario de Transformación del Estado me acompañará @MaxiFarina. Maximiliano Fariña es economista especialista en comercio internacional. Profesor en @UdeSA, trabajó en la Secretaría de Comercio Exterior. Tiene una maestría en economía de @UdeSA'', detalló en su publicación. Al minuto, mencionó otras dos incorporaciones: ''Se suman también al equipo Marcelo Hernández Abogado de la UNMdP quien me ayudó en el proceso de revisión de leyes el último año y Alejandro Tamer, Ingeniero industrial y cofundador de Despegar.com''. Según se indicó en el Boletín Oficial, este nuevo área busca "asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo concerniente a los cursos de acción para la implementación de la desregulación, reforma y modernización del Estado en miras a redimensionar y reducir el gasto público y aumentar la eficiencia y eficacia de los organismos que conforman la Administración Pública Nacional, la transformación de gestión, la simplificación del Estado, el diseño y ejecución de políticas relativas al empleo público".