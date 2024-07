Furia amenazó a Ariel Rodríguez Palacios y lo mandó al psicólogo: “Tené cuidado”

La exconcursante de Gran Hermano dio una vez más de qué hablar y apuntó sin filtro contra el conductor y chef argentino; qué dijo.

Una vez más, Juliana ‘Furia’ Scaglione se convirtió en el centro de la escena por una polémica actitud. Es que en las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano 2023 (Telefe) amenazó a Ariel Rodríguez Palacios y lo mandó al psicólogo.

Fue este jueves, cuando la doble de riesgo visitó Se picó, el programa streaming de República Z, y mostró el enojo que tiene con el conductor de Ariel en su salsa (Telefe), ciclo que visitó unos días atrás. “Justo fui a ese programa del de Ari, que es amigo de Georgina, ya lo sé. Sos un idio**…”, lanzó.

Y siguió: “Me cayó muy bien el chabón, pero está pasado de rosca y es hasta más intenso que yo. Vos tenés que ir al psicólogo, no yo, porque estás loquísimo”.

Como si eso fuera poco, amenazó al chef diciéndole que se iba a quedar con su programa. “Tené cuidado porque si yo quiero te saco tu programa, flaco. Corta la bocha. O sea, vos te quedás sin tu programa de cocina, no me falten al respeto”, sentenció.

Más tarde, explicó el motivo de su enojo con el conductor, el cual se remonta al día al que fue al programa sin saber que se iba a terminar enfrentando con Mauro, quien estaba invitado en A la Barbarossa. “Te invitan a un programa y después te hacen un doblete con otro programa. Yo no quería ir a lo de Ariel porque me expusieron con Mauro (su expareja). Tengo derecho de hablar con Mauro a solas y siento que lo expusieron, que estaba invadida. Siento que fue un ‘engaña pichanga’. Respeten un poco. Nos expusieron a los dos de una manera que no estuvo copada”, señaló.

Y agregó: “Me mandaron a un programa que sabían que iba a salir a Georgi y expusieron a Mauro, que andá a saber qué carajo le pasa. Nos expusieron a los dos de una manera que no estuvo copada. Y después hacen recortes en los que yo quedo como la pelotuda del año”.

Sin vueltas, cerró: “Seguís hablando de mí, me sube el Bitcoin. El hate tanto como lo positivo hacen que te conozca todo el mundo. Siguen elevándome, su trabajo es hablar mal de mí y encima es publicidad gratis”.