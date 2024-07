Flor Vigna contó cuál fue el verdadero motivo de su ruptura con Luciano Castro

La artista volvió a referirse al final de su vínculo con el actor y fue letal con el insulto que utilizó.

A seis meses de haber terminado su relación, Flor Vigna volvió a hablar de la ruptura con Luciano Castro y explicó por qué razón finalizó el romance. Mientras que el actor ya está en pareja con Griselda Siciliani, la artista cargó contra él en su cuenta de TikTok.

El sincericidio de la cantante surgió a raíz de un comentario que le hizo una seguidora en la plataforma. “Es un bombón. Yo me pregunto... no se entiende que el otro la haya dejado si ella es hermosa, más linda (...) Es linda, buena onda, lindas vibras. Me cae de 10″, escribió la follower. Vale recordar que, según Vigna, Castro le enviaba mensajes a la actriz mientras seguía en pareja con ella.

Muy contundente, la bailarina respondió a ese mensaje y disparó con munición gruesa: “Lo dejé yo por hdp”. De esta manera se confirma que las cosas entre Flor y Luciano no quedaron de la mejor manera tras la escandalosa.