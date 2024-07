"Pido a la Virgen que lo tengan abrigado y le den de comer", el desgarrador mensaje de la mamá de Loan

A 23 días de su desaparición, María habló de su mayor preocupación.

A 23 días de la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes, María, su mamá, lanzó un desgarrador mensaje. “Pido a la Virgen que lo tengan abrigado y le den comer”, dijo sobre la difícil situación que le toca atravesar. “Nosotros no somos gente mala. No sé por qué hicieron eso con mi nene”, lamentó la mujer, quien además sostiene que “no hay que confiar más en nadie” y que “alguna persona tiene que hablar y decir qué hicieron con Loan”. El hermano de Loan reveló la dura decisión que tomaron con su mamá En declaraciones a Radio Dos, José Peña, hermano de Loan, reveló cuál fue la dura decisión que tomaron con María, quien lleva más de tres semanas sufriendo la ausencia de su hijo. “Le sacamos la tele, no quiero que vea nada porque le hace mal todo lo que sale, está medicada y queremos que esté bien”, sostuvo. Con respecto a las diferentes hipótesis del caso, María aseguró que su hijo no fue atropellado. “No creo que haya sido un accidente, y mi marido tampoco. Eso es todo mentira. A Loan se lo llevaron”, afirmó.