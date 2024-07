La primera medida de Sturzenegger: Milei firmará la reforma del sector aerocomercial el lunes

El borrador del decreto ya se encuentra en las manos del Presidente. Modificación del Código Aeronáutico y reducción de las rutas que considere no rentables de Aerolíneas Argentinas.

Federico Sturzenegger desembarcó este viernes de manera oficial en el Gobierno y ya tiene previsto la que será su primera gran medida: le dará prioridad a la reforma del sector aerocomercial. El flamante ministro de Desregulación y Transformación del Estado tendrá como objetivo en su primera semana en el cargo la eliminación de normas regulatorias. Según pudo saber TN, la mesa técnica del Ejecutivo ya le envió a Javier Milei el borrador del decreto que enmarcará la política de cielos abiertos que estableció el DNU 70/2023. Se trata de las modificaciones del Código Aeronáutico que proponen, entre otras medidas, la apertura del acceso a mercados hasta ahora no cubiertos. Te recomendamos: Federico Sturzenegger llegó con prioridad de reformar el sector aerocomercial Además, incluye la eliminación de la audiencia pública, la incorporación de un nuevo régimen de autorizaciones de rutas, cambios en el registro de aeronaves y contratos y la digitalización de trámites. Contiene, además, modificaciones en el marco de la atención al pasajero y en las infracciones aeronáuticas sobre los planes de vuelo y el accionar de los pilotos. Quieren darle un enfoque técnico de fiscalización a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y uno más político a la subsecretaría de Transporte Aéreo, que lidera Hernán Gómez. Sturzenegger trabajó las reformas aeronáuticas junto a una comisión que presidió Gómez e integraron los juristas Mara Di Loreto y Eduardo Cartasso junto con grupos empresariales, universitarios y autoridades de Nación, entre otros. Los decretos que estuvieron siendo seguidos por la jefatura de Gabinete que preside Guillermo Francos, ya se encuentran en las manos de Javier Milei, que los firará el próximo lunes y que serán publicados en el Boletín Oficial el martes. El Gobierno avanza, además, en la reducción de rutas que considera no rentables de la empresa Aerolíneas Argentinas. En la Casa Rosada sostienen que la única forma de mantener estos trayectos es a través de convenios de financiamiento de las provincias interesadas en mantenerlos. “La vamos a minimizar lo más posible para que sea más rentable, no la vamos a financiar. Es lo que avisamos cuando los senadores pidieron que la saquemos de la Ley Bases. Queremos que no genere pérdida y que suba el precio de compra”, expresó un funcionario a TN sobre la situación de la compañía.