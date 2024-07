Lewis Hamilton volvió al triunfo después de dos años tras quedarse con el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1

El piloto inglés de Mercedes hizo pata ancha de local y se impuso en Silverstone por la 12ª fecha del Campeonato del Mundo.

Lewis Hamilton logró una histórica victoria en el Gran Premio de Fórmula 1 de Gran Bretaña, disputado este domingo en el Circuito de Silverstone. Este triunfo, esperado durante más de dos años, marca su retorno a la cima del podio.

El piloto de Mercedes partió en la segunda posición, detrás de su compañero de equipo, George Russell, tras la clasificación del sábado. Fue en la vuelta 19 cuando Hamilton logró liderar la carrera, aunque brevemente, ya que Lando Norris lo superó inmediatamente.

La lluvia fue protagonista en la primera mitad de la carrera, lo que llevó a Norris a ingresar a los pits para cambiar sus neumáticos de lluvia por unos blandos. Sin embargo, una demora de 4,6 segundos en los pits permitió a Hamilton recuperar la delantera a poco más de 10 vueltas del final.

Desde ese momento, Hamilton no cometió errores y se encaminó hacia una victoria que no lograba desde el GP de Arabia Saudita de 2021. Aunque Verstappen se acercó en las últimas vueltas, no fue suficiente para arrebatarle el triunfo al británico.

La emoción invadió a Hamilton tras cruzar la meta, quien rompió en llanto dentro del auto y, al bajar, se abrazó con su padre, recordando el doloroso desenlace de la temporada 2021 en Abu Dhabi contra Verstappen.

Este triunfo no solo representa una victoria más en su carrera, sino también un emotivo regreso a la gloria para el siete veces campeón del mundo.