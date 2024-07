Le envió un mensaje para contarle a su padre que fue admitido en la universidad y su reacción se hizo viral

Un joven capturó la atención de miles de usuarios con la peculiar respuesta de su papá ante una gran noticia académica.

Pablo ,un joven tuitero conocido en la plataforma como @TusmusTos, recientemente fue aceptado en la carrera de Administración y Dirección de Empresas (ADE) en la Universidad de Huelva, España, y decidió compartir este logro con su padre de una manera muy moderna: a través de un mensaje de WhatsApp.

En el texto, le envió un pantallazo del documento oficial que confirmaba su admisión, acompañado de un comentario: “Por los pelos he entrado, la nota de corte es 6,33 y yo tengo 6,38″.

Sin embargo, la respuesta de su padre no fue la esperada por muchos. Con una simple palabra, “Ok”, el papá de Pablo mostró una emoción contenida que rápidamente se convirtió en el centro de la atención en X. Lejos de desanimarse, el joven se lo tomó con humor y añadió un comentario divertido en su tuit: “No ha podido contener su emoción”.

La historia no termina ahí. Viendo el éxito de su publicación inicial, que acumula más de 19.000 “me gusta” y 523.000 visualizaciones, Pablo decidió compartir otro momento similar. Recordó la reacción de su padre cuando el año pasado le envió una foto de su graduación del colegio. La respuesta fue igualmente escueta: “Ok”.

Este tipo de interacciones familiares, aunque parezcan simples, llaman la atención de muchos usuarios de redes sociales que encuentran en ellas un reflejo de sus propias experiencias. La inexpresividad del papá de Pablo contrasta de manera divertida con el orgullo y la emoción que normalmente se esperaría en tales situaciones, y es precisamente esta contradicción la que generó tanto interés y risas.