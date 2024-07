Pacto de Mayo: así se prepara Tucumán para recibir a Javier Milei y a los gobernadores

La estadía de Presidente de la Nación en la provincia será breve. De los exjefes de Estado invitados, solo dos participarán de la firma del acuerdo. Hay un fuerte dispositivo de seguridad.

Este martes 9 de Julio se celebrará en Tucumán la decisión del Congreso de hace 208 años que declaró la ruptura de las Provincias Unidas del Río de la Plata con la monarquía de España. Pero, por imperio de la programación de los partidos de la Copa América, el acto que suele hacerse al mediodía o por la noche, se anticipó para los últimos minutos de este lunes y la primera hora de mañana. La Casa Rosada evitó competir en el "prime time" con el partido que jugará Argentina contra Canadá porque las actividades oficiales estarán acompañadas por el plus de la firma del prorrogado Pacto de Mayo, foto con la que el oficialismo busca un respaldo político. El centro tucumano es celeste y blanco por estas horas, ya arrancaron las vacaciones escolares y el típico sol de inverno acompaña estos días, por lo que se espera un festejo con mucha gente en las calles. Alrededor de 17 jefes provinciales viajarán a Tucumán para estar en la foto y de los expresidentes invitados, el primero en llegar a la provincia fue el puntano Adolfo Rodríguez Saá, de mandato breve -entre el 23 de diciembre y el 30 de ese mismo mes, en 2001- que anoche se hospedó en un hotel frente al Parque 9 de Julio, mientras una multitud bailaba al ritmo de Los Palmeras frente la Casa de Gobierno y desde el escenario saludaban el gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Desde fuentes cercanas al expresidente Mauricio Macri se dejó trascender que también estaría en la Casa Histórica. Declinaron de participar María Estela Martínez de Perón, Eduardo Duhalde, Cristina Fernández y Alberto Fernández. Se aclaró que la firma del Pacto estará reservaba solo para los jefes provinciales, los expresidentes oficiarán de testigos. Desde los primeros minutos del día está activo en 20 cuadras a la redonda del Museo Casa Histórica, ubicada en Congreso al 100, a metros de la Plaza Independencia, un dispositivo de seguridad de tres anillos. El más alejado está a cargo de la Policía provincial, mientras que los restantes cuentan con agentes de la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, de acuerdo a lo informado por fuentes del Ministerio de Seguridad de Tucumán. Excepto porque no hay clases, las actividades comerciales y de la administración pública son normales, aunque hay restricciones para circular en vehículos por algunas zonas céntricas. Para evitar una elevada concentración de público en cercanías del epicentro de las actividades, por pedido de la seguridad presidencial, el festival de música frente a la Casa de Gobierno terminará a las 21, cuando una hora antes suba al escenario el Chaqueño Palavecino. Todo está coordinado por la Casa Militar y la Presidencia. Hay tanto celo con la seguridad del presidente Javier Milei, que a las 10 de la mañana, las autoridades provinciales tucumanas no habían sido informadas sobre la hora de llegada del Jefe de Estado, sobre si se trasladaría en helicóptero o vía terrestre hasta una zona cercana a la Casa Histórica (o haría una parada previa en un hotel), ni por cuáles calles circulará la comitiva hasta ingresar al edificio histórico. Además, que por primera vez desde que Tucumán es capital del país, por un decreto presidencial del expresidente Carlos Menem en 1991, los trabajadores de prensa no estarán adentro de la Casa Histórica durante el acto y se reservó para ellos un corralito frente al palco desde donde dará su discurso Milei, que se montó en la fachada de la Casa. Se prevé, por lo que trascendió desde la Casa de Gobierno tucumana, que Milei estaría llegando a la provincia cerca de las 23 y desde el aeropuerto internacional Benjamín Matienzo iría directo a la Casa Histórica. El acto comenzaría unos minutos antes de la medianoche, hora en la que comenzará la cadena nacional con el Himno Nacional Argentino. En la Sala de la Jura de la Independencia se firmará el Pacto de Mayo, que contiene diez puntos, luego el Presidente dará su discurso desde el palco. Será el único orador. Si se cumplen con todos los tiempos, entre la 1.30 y las 2, el Jefe de Estado estaría retornando a la Capital Federal, en donde está prevista su participación el Tedeum, a las 9, y luego presidirá un desfile militar en conmemoración a la fecha patria. Como contó Ámbito, a los diez gobernadores aglutinados en Juntos por el Cambio se le sumarán los pertenecientes a partidos provinciales e incluso un número importante de mandatarios peronistas. Los únicos que, hasta el momento, confirmaron su ausencia fueron Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). De la oposición dura sólo estaría Gerardo Zamora (Santiago del Estero). De no mediar sorpresas participarían Jaldo, el anfitrión, Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta), Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Gustavo Valdés (Corrientes), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Poggi (San Luis), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). No asistirán Ricardo Quintela (La Rioja), Axel Kicillof (Buenos Aires), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego). Gerardo Zamora (Santiago del Estero) es un enigma.