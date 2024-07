Scaloni fue contundente sobre Messi: “Cuando lo veo en condiciones, incluso sin estar al 100%, juega”

El entrenador de la Selección Argentina habló en la previa de la semifinal de la Copa América contra Canadá.

Lionel Scaloni brindó esta tarde la conferencia de prensa previa a la semifinal de la Copa América 2024, donde la Selección Argentina enfrentará mañana a Canadá en el MetLife Stadium y aseguró que Lionel Messi está en condiciones de jugar y mañana será titular, luego de la lesión que lo tuvo en duda para el partidos de cuartos de final, donde igualmente jugó todo el encuentro.

Consultado por cómo acuerda Scaloni con el propio Messi si el capitán está o no para jugar, el DT no dejó dudas en la toma de decisión: "El 99% de las veces está para jugar. Nunca me pasó que no esté para jugar. Cada vez que salió a la cancha, está para jugar. Para mañana está para jugar, sin dudas", comenzó Scaloni.

Y agregó: "Es una decisión muy fácil para mi, porque es una decisión muy franca, de que si está bien, juega; y si no está bien, juega los últimos 30 minutos. Así de fácil", replicando a las dudas que se generaron por su rendimiento en el partido de cuartos de final, ante Ecuador.

Las frases más destacadas de Scaloni:

• “Los penales lo sufrí por eso no lo disfruté tanto. Vi de nuevo el partido y más allá de la forma que jugamos, no estoy desconforme con el funcionamiento. Hoy tenemos el último entrenamiento y veremos con qué nos encontramos”.

• “No sé qué equipo va a poner Canadá. Pero es un buen equipo pero más allá de sus fortalezas nosotros tenemos un buen equipo”.

• “En relación al último partido que jugamos, los dos equipos tomaremos nota de ese partido. Ya veremos cómo se plantea el equipo”.

• “No tenemos ventaja por el descanso. Tuvimos cinco días y ellos 4, no creo que haya ventaja. Después del tercer día, los jugadores están plenamente recuperados”.

• “Tiene jugadores buenos con un entrenador que les transmitió una manera agresiva de jugar porque presionan bien. Es un buen equipo. Le puso las cosas difíciles a todos. Esperamos que el juego se decante para nosotros. En el tema físico es difícil equipararnos”.

• “Nunca se sabe. Con Ecuador el partido fue diferente a lo que jugamos un mes atrás. Todos los entrenadores toman nota para corregir detalles y hacerle daño al rival. Nosotros intentamos por medio de la pelota hacerle daño al rival”.

• “Es una posibilidad de que jueguen juntos. Ángel (Di María) y Leo (Messi) estuvieron en el banco y el equipo funcionó bien. Pero veremos hoy el equipo”.

• “El nivel de Concacaf es bueno, al nivel de Sudamérica. Durante toda la Copa el nivel fue parejo”.

• “La meta siempre es llegar hasta el final y jugar todos los partidos posibles. Esperemos, mañana, llegar a la final. En cualquier cosa es para estar satisfecho porque el equipo desde 2019 está compitiendo y pasaron muchas cosas en el medio. Estamos ilusionados con lo que se viene”.

• “Cada delantero nos aporta gol que es lo más importante. El que le toque jugar esperemos que nos aporte eso además de sacrificio y juego”.

• “Los partidos son acordes a los rivales que nos toca. Estamos a nivel de lo que es la Copa América. Creo que la mayoría de los partidos, se les hace difícil a todos los equipos”.

• “Leo está bien. Terminó bien el partido. Mañana será parte del partido. Estamos tranquilos”.

• “Nosotros no cambios nuestra esencia y nuestra manera de jugar durante la copa y no va a cambiar mientras sea el entrenador”.

• “Creemos que va a jugar el que esté mejor para este partido. Están todos muy bien”.

• “No me causa nada de risa. Es arquero y que siga atajando”.

• “(Messi) El 99% de las veces está para jugar, nunca me pasó que no esté para jugar. Siempre está para jugar, sin dudas. Es una decisión muy fácil. Me junto con él y lo habló. El que decide soy yo y me hago responsable de eso. Sé lo que nos puede dar, no cometería el error de no ponerlo en la cancha”.

• “Es lo que toca en el fútbol. Soy un agradecido de estar acá porque se aguantó el proceso”.

• “Nosotros ponemos el jugador y si vemos que lo tenemos que cambiar, cambiamos. Es algo lógico. Quiero equilibrio en mi equipo. A Lautaro (Martínez) le tocó salir, a Julián (Álvarez) le tocó salir”.

• “No creo que una competencia sea más difícil que la otra. No quiere decir que vayamos a la Eurocopa y vamos a ganarla o quizá sí. Me gustaría que una selección europea sea invitada para que vea cómo se juega una Copa América o al revés que casi sería un Mundial. No creo que haya mucha diferencia”.