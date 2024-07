Dorival Junior, DT de Brasil, se refirió al incómodo momento que vivió previo a los penales

Tras la eliminación ante Uruguay de la Copa América, un video con el entrenador con sus jugadores se volvió viral y este lunes habló al respecto.

La Selección de Brasil quedó afuera de la Copa América de Estados Unidos 2024 luego de caer en la definición por penales frente a Uruguay, que ahora se medirá con Colombia, tras igualar sin goles en lo noventa minutos. Una de las imágenes que recorrió el mundo posteriormente fue la del entrenador Dorival Junior intentando meterse en la charla de los jugadores, sin éxito.

El director técnico se ubicó por fuerta de la ronda que formaron los futbolistas en la arenga previa a la definición desde los doce pasos. En un video que circuló en redes sociales, se ve que el DT se quiso meter, incluso levantó la mano, pero pareció ser ignorado y terminó rascándose la cabeza. Una imagen diametralmente opuesta a la de la Celeste, donde todos los protagonistas escuchaban atentamente a Marcelo Bielsa.

Ante el revuelo que se armó por la situación, Dorival Junior, que en conferencia de prensa había negado un inconveniente, decidió volver a referirse a lo sucedido. "Interpretar una fotografía sin consultar al profesional fue una total ligereza. Quienes expresaron una opinión deberían pensar mucho para hablar de un profesional", manifestó el DT. "Si no hay respeto en este sentido, que me vean como un hombre de familia, un profesional sobre todo, que respeta a todo y a todos, y esto para los que dicen que no me respetaron. Lamento la situación, estoy molesto, pero es una situación temporal para un profesional que ya ha vivido muchos casos", agregó.

Por otro lado, aclaró que "en todas las definiciones en las que participé nunca entré en ese círculo. Todo lo que hicimos fue preparatorio y antes del partido. En ese momento, no necesito decir nada. A menos que note una diferencia, una dificultad, un problema, un cambio repentino. Pero no fue así, todo estaba señalizado", aseveró.

"En el último minuto del partido ya definimos quiénes serían los pateadores. Generalmente, me mantengo bastante alejado. Si toman imágenes de otros juegos, puedes ver que no voy a ir allí. El momento es del jugador. De ellos para ellos. No me gusta participar y lo evito, porque es un momento de tranquilidad y de recordar todo lo que has hecho", completó.

"Pensé que todo lo que hicieron era absurdo. En ningún momento me cuestionaron al respecto de una manera más directa... Ni siquiera sabía de ese asunto. Para una foto... la interpretaron de tal manera que parecía un absurdo de otro mundo. Entonces, ¿necesito tener un portapapeles en la mano con los nombres para transmitir una sensación de organización a un grupo? Lo siento, pero fue absurdo lo que hicieron, toda la polémica por una simple foto", concluyó.