Un estudiante de Bellas Artes invita a participar de su proyecto final “Recordar para sentir de nuevo”

El proyecto final de Nahuel se llevará a cabo el 12 de julio a las 19 horas, con un show en vivo.

Nahuel Contreras, estudiante del Instituto Superior de Bellas Artes, realizó una invitación abierta al público para participar en su proyecto final titulado "Recordar para sentir de nuevo". En una entrevista exclusiva con Diario Panorama, Nahuel compartió detalles sobre este evento.

El proyecto final de Nahuel se llevará a cabo el 12 de julio a las 19 horas, con un show en vivo. Invitando a todos los interesados, Nahuel enfatiza la participación activa del público con las palabras: “Vení, pintá y disfrutá”.

Nahuel expresó su emoción al completar este desafiante viaje creativo: "Estoy muy emocionado de haber completado mi proyecto final. Ha sido un viaje desafiante pero no imposible. A lo largo de este proceso, he aprendido mucho, no solo sobre la construcción de un proyecto, sino también sobre mi capacidad para seguir adelante superando cada obstáculo."

El joven artista destacó la importancia del apoyo recibido: "Este logro representa no solo el final de un largo esfuerzo, sino también el comienzo de nuevas oportunidades y desafíos. Estoy agradecido por el apoyo que he recibido por parte de mi profesora Aracelli Campos y del Instituto Superior de Bellas Artes, pero por sobre todo, estoy lleno de gratitud hacia mis amigos y mi familia. Sin ellos, todo esto no habría sido posible."

Nahuel

Finalmente, Nahuel compartió sus aspiraciones futuras: "Estoy ansioso por aplicar todo lo que he aprendido en mi próxima etapa profesional y seguir creciendo tanto personal como profesionalmente. Gracias por esta oportunidad de compartir mi alegría y entusiasmo con ustedes."

Recordar