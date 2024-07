Pedro Rosemblat expuso un “defecto” de Lali Espósito en redes: “Es mala influencer"

La pareja se mostró en un restaurante de Buenos Aires y desde allí hicieron un inesperado video para redes.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se convirtieron en una de las parejas del momento. La cantante hizo público su noviazgo el pasado verano y, desde ese momento, se los vio juntos en los premios Gardel, de vacaciones en Madrid y también en redes sociales.

En estos meses, la pareja protagonizó grandes momentos que se hicieron virales y este lunes dieron a su audiencia un video insólito en el que el ex “Pibe trosko” revela un punto débil de la artista.

“Bueno, tenemos un problema”, expresó Rosemblat a través de las redes de Lali mientras los dos cenaban en un restaurante de lujo en Buenos Aires, donde fueron invitados y debían hacer contenido a modo de canje.

“Ella tiene incontables talentos que no voy a describir en este video. Canta, baila, actúa, es graciosa, carismática, pero como todas las personas tiene algunas limitaciones”, confirmó Pepe mientras Lali se reía a su lado.

“Es una mala influencer”, sentenció Pedro. Y explicó: “Como influencer no es buena, gente. No filma la carne y filma el tenedor, saca una foto oscura, se saca una selfie tomando vino y parece más bien una persona con alcoholismo que cool. No sabemos muy bien cómo explicar que hemos comido muy rico acá”.

Para rematar el momento, la cantante de “¿Quiénes son?” confirmó que ese contenido sería valioso para sus redes: “Me sirve este video que estás haciendo”.