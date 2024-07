Noticiero 7 en Tucumán: el Pacto de Mayo generó una fuerte repercusión en todo el arco político

Los enviados especiales de Noticiero 7 dialogaron con el senador Luis Juez y con los gobernadores de Mendoza y Salta, Alfredo Cornejo y Gustavo Sáenz, tras la firma del Pacto de Mayo de los mandatarios provinciales con el presidente Javier Milei.

Fue un Día de la Independencia particular en la helada madrugada de Tucumán. En la Casa Histórica, 18 gobernadores -entre ellos Gerardo Zamora- firmaron junto al presidente Javier Milei el Pacto de Mayo, gesto que para mucho representa un nuevo punto de partida para la administración del jefe de Estado y su relación con las provincias.

Los enviados especiales de Noticiero 7 dialogaron con el senador Luis Juez, quien consideró que este gesto no debe quedar en "buenas intenciones" y agregó que dependerá "de la dirigencia política" que lo que se pretende expresar "se traslade a leyes".

"Si esto es un punto de inicio depende decididamente de la dirigencia política. De gobernadores que entiendan que no se puede gastar más de lo que hay. Los argentinos no queremos aprender de nuestros errores. Noto mucha miseria en la política argentina, mucho egoísmo. En el Senado parece que si le va bien o mal a Milei no importa. Y si le va mal a Milei, a la gente le va pésimo. Nos hicieron creer que se puede tener derechos sin obligaciones, que hay que igualar para abajo, entonces una persona que trabajó 30 años con aportes, tiene la misma jubilación que alguien que no laburó nunca pero que el gobierno metió en el sistema previsional", señaló el legislador cordobés.

Agregó que los argentinos "hemos destrozado nuestros indicadores. Desde que volvió la democracia no hay ni un indicador que haya mejorado, no por la democracia sino por la calidad de sus dirigentes políticos".

Por su parte, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo consideró que el discurso del presidente "fue bastante adecuado".

"Describió los 10 puntos que hemos firmado y reconoció el aporte de los 18 gobernadores. Es positivo. Queda muchísimo por trabajar, hay mucha tarea", señaló.

Por su parte, el gobernador de Salta Gustavo Sáenz advirtió "una actitud distinta que nos invita a creer que vamos a tener un país y un diálogo diferente para avanzar hacia el futuro que esperan los argentinos".

"Las provincias del Norte Grande entendemos que nuestras necesidades son las mismas y que tenemos muchas oportunidades para brindar al mundo, pero necesitamos que la Patria tenga una mirada federal y no tan centralista que nos ha limitado muchas veces en obras de infraestructura. Vamos a seguir insistiendo con la visión federal, los legisladores mirando hacia el futuro, el Ejecutivo resolviendo el presente de la gente y que el Poder Judicial se encargue del pasado, así deben ser las instituciones", aseveró.