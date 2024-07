Arrancó el Torneo Anual de la Unión Santiagueña: resultados y tabla de posiciones

Este fin de semana se jugó el primer capítulo del certamen en donde festejaron Old Lions, Santiago Lawn Tennis, Añatuya RC y Fernández RC.

El Torneo Anual 2024 de la Unión Santiagueña de Rugby comenzó con intensos partidos en su primera fecha.

Old Lions se destacó con una aplastante victoria de 62-14 sobre Olímpico LB, asegurándose el primer puesto en la tabla de posiciones.

En otro emocionante encuentro, Fernández RC superó a Universitarios RC con un contundente 41-14, posicionándose como uno de los líderes del torneo junto a Old Lions y Añatuya RC, que logró los 5 puntos por la no presentación de Sanavirones RC.

Por su parte, Santiago Lawn Tennis tuvo un buen arranque, venciendo a Santiago Rugby por 18-10 y se ubica en el cuarto lugar con 4 puntos.

Posiciones:

1º Old Lions RC - 5 puntos

2º Fernández RC - 5 puntos

3º Añatuya RC - 5 puntos

4º Santiago Lawn Tennis - 4 puntos

5º Universitarios RC - 0 puntos

6º Santiago Rugby - 0 puntos

7º Olímpico - 0 puntos

8º Sanavirones RC - 0 puntos

Próxima fecha:

• Santiago Rugby vs. Olímpico LB

• Universitarios RC vs. Añatuya RC

• Old Lions vs. Fernández RC

• Santiago Lawn Tennis vs. Sanavirones RC

Formato de disputa

El Torneo Anual 2024 de la Unión Santiagueña de Rugby se disputa en una sola rueda, donde cada equipo juega contra todos los demás una vez. Al finalizar esta fase, los primeros cuatro equipos clasificarán para las Copas de Oro y Plata. Los cruces serán 1º vs 4º y 2º vs 3º, donde los ganadores avanzarán a la Copa de Oro y los perdedores competirán en la Copa de Plata.

Por otro lado, los equipos que terminen entre el 5º y 8º puesto disputarán las Copas de Bronce y Estímulo. Los enfrentamientos serán 5º vs 8º y 6º vs 7º, con los ganadores avanzando a la Copa de Bronce y los perdedores a la Copa Estímulo.

Este formato asegura que todos los equipos compitan hasta el final de la temporada, manteniendo la emoción y el desafío en cada partido.