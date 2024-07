Pekerman reveló porqué dejó a Messi en el banco en la eliminación del Mundial 2006: “Sufrí el tema”

El entrenador expresó su dolor por aquella situación; sin embargo, afirmó que su alegría fue inmensa al ver al capitán como campeón del mundo.

José Pekerman, exentrenador de la Selección Argentina, recordó con emoción el Mundial 2006 y reveló que la imagen de Lionel Messi, frustrado en el banco de suplentes durante la eliminación por penales ante Alemania, sigue siendo una pregunta recurrente en su carrera. El DT expresó su dolor por las críticas que recibió por no haberle dado la oportunidad a un joven Messi de 19 años en aquel entonces.

“Yo sufrí un poco el tema de Alemania, porque quedó un poco reflejada la tristeza del día que no entró Leo", dijo Pekerman en su visita al programa F90 de ESPN.

"La tristeza es la repercusión, que tan fácilmente dijeron ‘porque él no entró, no ganamos’. Y qué cosa fea es retirarse con eso. Eso sí me dolió, a lo mejor frustró que yo continuara”.

Pekerman destacó el orgullo que sintió por su equipo en ese torneo, mencionando que la derrota por penales fue triste, pero el desempeño del equipo en el campeonato fue motivo de satisfacción. Reveló que, a pesar de la derrota, los jugadores estaban conformes con su actuación y lo alentaron a no renunciar. Sin embargo, Pekerman ya había decidido dar un paso al costado, a pesar de la insistencia de Julio Grondona, quien le pedía que continuara hasta el Mundial 2010.

“La Selección se imponía 1-0 con tanto de Roberto Fabián Ayala. Entonces había tres cambios disponibles. El cuerpo técnico gastó uno en el arquero. Luego, ingresaron Esteban Cambiasso por Riquelme y Julio Cruz por Hernán Crespo”, explicó Pekerman. “Román fue muy importante para jugar ese partido que le íbamos ganando a Alemania, porque absorbió al 5 rival, a Frings, que prácticamente le hizo marca personal. No brilló como brillaba habitualmente, pero fue importante para que Sorin pasara a mitad de cancha”.

El técnico explicó sus decisiones tácticas durante el partido contra Alemania. Los cambios, que incluyeron la sustitución de Riquelme por Cambiasso y de Crespo por Cruz, buscaban mantener el control del partido y contrarrestar las tácticas alemanas. Pekerman enfatizó que la crítica se centró injustamente en la ausencia de Messi, cuando también otros jugadores talentosos como Aimar, Saviola y Palacio no ingresaron al campo.

El círculo de esa dolorosa imagen se cerró con el triunfo de Messi en el Mundial de Qatar. Pekerman expresó su gratitud por haber presenciado a Messi convertirse en campeón del mundo, destacando el proceso y el esfuerzo colectivo del equipo argentino para lograr ese objetivo. “Cuando Messi salió campeón del mundo, le dije gracias a la vida por permitirme ver eso. Todo este proceso fue fantástico para Argentina y terminó de la mejor manera”, concluyó.