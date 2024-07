Drake apostó una impactante cifra a la eliminación de Argentina y fue blanco de las burlas

En el Mundial de Qatar había arriesgado un millón de dólares por la Albiceleste en la final, pero en esta oportunidad cambió el destinatario de su fe.

Argentina y Canadá definieron al primer finalista de la Copa América 2024 en New Jersey: la Albiceleste, que se impuso por 2-0 con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi. Y un artista internacional estuvo doblemente interesado en el triunfo del conjunto norteamericano, el único de CONCACAF en meterse entre los cuatro mejores del certamen. El rapero canadiense Drake decidió hacer una de sus apuestas más arriesgadas: situó 300.000 dólares a favor de una victoria de Canadá sobre el conjunto capitaneado por Lionel Messi.

En sus redes sociales, Drake, quien en más de una oportunidad expresó su admiración por la Pulga, publicó en sus redes el recibo de su apuesta, acompañado de la frase “Esto podría ponerse feo, Messi”. Si el golpe deportivo que auguraba el músico se concretaba, hubiera podido ganar 2.880.000 dólares. Pero no sucedió. Y terminó siendo blanco de las burlas y los memes en las redes.

Además de por sus presentaciones, Drake es famoso por sus fuertes apuestas deportivas: ha jugado previamente en eventos de la NBA, y a menudo comparte públicamente sus decisiones y resultados. Sus seguidores están acostumbrados a ver estas jugadas arriesgadas que, cuando son exitosas, suelen generar grandes sumas de dinero.

Ya había sido noticia en el Mundial de Qatar. Entonces, arriesgó un millón de dólares a que la selección argentina le iba a ganar a Francia en la final, algo que sucedió, pero en los penales. Si el triunfo ocurría en el tiempo reglamentario, con una cuota de 2,75, iba a obtener USD 2.750.000 millones. Pero las circunstancias épicas de la victoria, con Dibu Martínez en los remates desde los 12 pasos, no lo favorecieron. Y terminó perdiendo su voluminosa apuesta.

Ambos equipos se ganaron su lugar en las semifinales al vencer a sus rivales en los cuartos de final mediante victorias en tandas de penales. Argentina superó a Ecuador, mientras que Canadá había eliminado a Venezuela. Si Argentina logra repetir su festejo y termina ganando el torneo, alcanzará su 16º título de la Copa América. Vale recordar que es el defensor de la corona, que alzó en Brasil en 2021.

Argentina disputará el domingo, en el estadio Hard Rock de Miami, la definición del campeonato ante el ganador de la llave entre Uruguay y Colombia, que se desarrollará este miércoles. La Albiceleste y Canadá ya se habían enfrentado en el debut del certamen continental el pasado 20 de junio, con victoria de la Albiceleste con goles de Julián Álvaez y Lautaro Martínez. No obstante, los dirigidos por Jesse Marsch estaban convencidos de que el batacazo er posible.

“No vamos a limitarnos a defender. Juguemos como queramos y veamos si podemos mantenerlo. En el primer partido le dimos demasiada libertad a Messi, necesitamos controlarlo mejor. Eso será muy importante. El partido contra Argentina tiene que ser el mejor que hayamos jugado jamás y puede que no sea suficiente. Intentémoslo”, había dicho el DT antes del pleito. Pero no consiguió aminorar el potencial del campeón del mundo. Y lo sufrió todo Canadá; especialmente, Drake.