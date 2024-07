Así lo consideró el licenciado Osvaldo Granados durante su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Este miércoles, Osvaldo Granados se refirió a lo que dejó el inicio de la semana en Argentina en materia política y económica, durante su columna diaria que se emite por Radio Panorama.

"Pasaron muchas cosas en estas 48 horas. Cayó muy bien en la población el desfile militar, hubo cierta emoción que hacía mucho tiempo que no se sentía, así me lo dijeron dos sociólogos. Se realizó la firma en Tucumán del Pacto de Mayo, que sirve para mostrarle a Wall Street, los mercados y el FMI que en algunas cosas nos vamos a poner de acuerdo", expresó.

Granados hizo mención al ida y vuelta que Javier Milei mantuvo con la gente a través de las redes sociales ayer donde "de alguna forma dijo que no se va a abrir el cepo abiertamente, se van a ir levantando controles por etapas".

"Dijo además que quiere terminar con los PUTS, que es un bono de deuda colocado a los bancos con clausula de recompra", agregó.

Sobre el final mencionó que el sector agroexportador pidió "una devaluación y que bajen las retenciones. ¿Cómo lo van a hacer cuando la gente no llega a fin de mes? Ellos tienen espalda, yo no digo que no sea posible y no se lo merezcan, pero hay que fijarse los sacrificios que se hacen en unos sectores y otros. Se hacen pedidos en los momentos menos oportunos".

Finalmente, consideró que los recientes movimientos del oficialismo "sirven para la gobernabilidad, pero en el día a día la mayor fuerza que tiene este gobierno hoy es que del otro lado todavía no hay nadie".