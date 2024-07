La espectacular racha de la Selección Argentina de Scaloni en duelos de eliminación directa

La Albiceleste se impuso ante Canadá, se metió en la final de la Copa América y estiró una impresionante marca en partidos mata-mata.

La Selección Argentina está en una nueva final: venció por 2-0 a Canadá y disputará el mano a mano por el título de la Copa América, el domingo en Miami (espera po Colombia o Uruguay). Y, a su vez, el equipo de Lionel Scaloni estiró una espectacular racha en duelos de eliminación directa.

Desde que el entrenador pujatense asumió en 2018, la Albiceleste disputó 13 encuentros mata-mata en total: el conjunto nacional se impuso en 12 y apenas perdió en una sola oportunidad (contra Brasil, por 2-0, en la semifinal de la Copa América 2019).

Te recomendamos: Cuándo se juega la final de la Copa América y el posible rival de Argentina

De esos 12 triunfos, ocho fueron en los 90 minutos, mientras que los otros cuatro fueron en los penales, con el Dibu Martínez como el gran héroe en definiciones que lo convirtieron en leyenda: ante Colombia en la semi de la Copa América 2021, frente a Países Bajos y Francia en la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022 y la última -la más reciente- contra Ecuador en los cuartos de final de esta edición del certamen continental en Estados Unidos.

"Esto es para estar orgullosos. Ayer un colega me preguntaba si tendemos a normalizar, me pareció buena la pregunta y tal vez no fui claro: es dificilísimo llegar a otra final. Sobre todo por cómo venimos, con los halagos, el éxito... Todo cuesta el doble. Por eso es una sensación de felicidad y preocupación, que se entienda bien, porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta. Todos pensaban que iba a ser un camino de rosas, muy fácil, pero hoy Canadá demostró que no es fácil, que juega bien, que es un rival difícil y todo se multiplica. Es para estar satisfechos, que la gente disfrute y para agradecer a los jugadores", reflexionó orgulloso Scaloni, quien este domingo intentará conquistar otro título continental con la Selección Argentina luego de las consagraciones en la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y la Copa del Mundo 2022.

Te recomendamos: Messi: “Hay que disfrutarlo porque son nuestras últimas batallas”

Uno por uno: todos los duelos de eliminación de la Selección Argentina de Scaloni

Copa América 2019: Argentina 2-0 Venezuela (cuartos de final)

Copa América 2019: Brasil 2-0 Argentina (semifinal)

Copa América 2019: Argentina 2-1 Chile (tercer puesto)

Copa América 2021: Argentina 3-0 Ecuador (cuartos de final)

Copa América 2021: Colombia 1-1 Argentina (triunfo por 3-2 en penales en la semifinal)

Copa América 2021: Argentina 1-0 Brasil (final)

Finalissima 2022: Argentina 3-0 Italia

Mundial de Qatar 2022: Argentina 2-1 Australia (octavos de final)

Mundial de Qatar 2022: Argentina 2-2 Paises Bajos (triunfo por 4-3 en penales, cuartos de final)

Mundial de Qatar 2022: Argentina 3-0 Croacia (semifinal)

Mundial de Qatar 2022: Argentina 3-3 Francia (triunfo por 4-2 en los penales, final)

Copa América 2024: Argentina 1-1 Ecuador (victoria por 4-2 en los penales, cuartos de final)

Copa América 2024: Argentina 2-0 Canadá (semifinal)