Juicio por el atentado a Cristina Kirchner: declaran los testigos que redujeron a Sabag Montiel

Durante la jornada de este miércoles prestarán testimonio varios militantes que estaban el día del ataque en la casa de la expresidenta.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°6 de CABA lleva adelante la tercera audiencia en el juicio a la banda de “Los copitos”, por el atentado ocurrido el 1° de septiembre de 2022 contra la expresidenta Cristina Kirchner.

En una nueva jornada, y después de que la semana pasada declarara uno de los acusados, Nicolás Carrizo; este miércoles hablan nuevos testigos.

Se trata de militantes que estaban en la puerta del edificio donde vivía Cristina Kirchner, para apoyarla tras haber sido condenada a 12 años de prisión en la causa Vialidad.

Los testigos presenciaron el momento en que Sabag Montiel sacó un arma y gatilló a la cara de la expresidenta. Algunos de ellos lo redujeron y dieron aviso a la policía.

El primero en hablar fue Guillermo García, quien explicó que ese día estaba en la puerta del edificio donde CFK tiene su departamento, porque es militante y con sus compañeros se habían organizado para esperar la llegada de la ex vicepresidenta porque iba a haber mucha gente.

“El 1° de septiembre, como todos los días, la llegada de Cristina era como un acto, por la cantidad de gente que se agolpaba. Nosotros armabamos un cordón tanto en la calle como en la vereda. Cuando se baja del auto, empieza a recorrer los alrededores de donde estaba la gente, con total normalidad, pasa por el lugar donde yo estaba. Hace la recorrida y llega a la vereda de su casa. Yo empecé a escuchar gritos que venían de a 5 o 6 metros más o menos. Una persona empieza a gritar ‘tiene un fierro’”, dijo.

“Ahí me encuentro de frente con Sabag Montiel, y lo primero que atiné a es a agarrarlo. Un compañero me dijo ‘no le peguen, sacalo’. Lo giro, le pongo la mano debajo del cuello, lo levanto y me llevo a unos 10 metros. Mientras lo llevaba, éramos un montón de personas”, sumó.

Sobre esto, dijo que el acusado empezó a repetir que “no había hecho nada” y que era “compañero”, en referencia a que estaba en el lugar porque en realidad era militante.