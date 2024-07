El gobernador de Corrientes intentó justificar su tuit sobre el caso Loan: “Fue por ansiedad"

Gustavo Valdés había dado el caso por cerrado luego de que la tía del menor, Laudelina Peña, introdujera la hipótesis de que el niño fue atropellado.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, intentó justificar sus declaraciones públicas sobre el caso del niño Loan Danilo Peña, desaparecido hace 27 días.

El 29 de junio, luego de que la tía del niño, Laudelina Peña, declarara que el menor había sido atropellado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava, el mandatario aseguró en redes sociales que se había dado un gran paso para la resolución del caso.

Este miércoles, en conferencia de prensa, aclaró: “Ese tuit fue por ansiedad, quién de los correntinos no estamos ansiosos, creo que tiene que ser solamente un desalmado el que no esté ansioso por saber”. “En ese momento estábamos mirando la tele, sabíamos que se estaba produciendo la declaración, y lo hice ansioso”, agregó.

Tras aquel traspié, el gobernador aseguró que actualmente no descartan ninguna hipótesis y confían en el trabajo de la Justicia Federal y de la ministra Patricia Bullrich, a cargo de las fuerzas federales que realizan la investigación y las tareas de búsqueda.

“Hoy estamos confiando en la Justicia Federal, no se descarta ninguna hipótesis. Confiamos en Patricia y el trabajo enorme que están haciendo. Nosotros desde el primer momento desplegamos todas las fuerzas, mucha gente trabajando, pero pasamos de largo muchas cosas”, reconoció.

Consultado sobre sus vínculos con el abogado José Codazzi, quien representó a Laudelina Peña cuando introdujo la teoría del accidente automovilístico, Valdés dijo que las versiones son falsas. También aseguró que la foto en que se los ve juntos no significa que tengan una relación cercana. “Es mentira, no tiene que ver con la realidad, puedo tener fotos con muchísimas personas y eso no quiere decir que seamos amigos, quiere decir que me saqué una foto”, aclaró.

En cuanto a Caillava, la ex funcionaria detenida por la desaparición del menor, el gobernador señaló que no pertenece a su partido político, pero sí “al espacio”.

Valdés también destacó la importancia del trabajo realizado hasta el momento. “En principio buscábamos a Loan que estaba perdido y en definitiva resultamos con otras hipótesis. Yo cuando dije en su momento que podría ser una trata decía también que no se descartaban otras pistas. Lo único importante acá es llevar tranquilidad a los correntinos, estamos haciendo un gran esfuerzo y trabajando enormemente a disposición de la Justicia Federal. Lo que requieran por parte del Gobierno de la Provincia de Corrientes, lo van a tener”, añadió Valdés.

Cabe mencionar que la declaración de Laudelina Peña, en la que acusó a Caillava y Pérez de haber atropellado al niño, es uno de los puntos claves en la investigación y es revisada por la justicia. Esa noche la mujer la pasó testificando frente a un fiscal de Corrientes capital, bajo la representación de su abogado Codazzi, quien en las últimas horas fue desplazado.

La hija de Laudelina afirmó que la versión del choque fue armada por el abogado, quien prometió a la familia “una casa y una moto” para que apuntara contra Caillava y Pérez.

Por su parte, Valdés agradeció el apoyo recibido en la investigación. “Le agradecemos a Patricia Bullrich por la mano enorme que dio en el caso y confiamos en la justicia federal para que colabore en la búsqueda. Tienen la tecnología y capacidad para este tipo de casos, escuchas, apertura de teléfonos”, dijo el gobernador.El caso de Loan Danilo Peña sigue siendo una prioridad para el gobierno provincial y la Justicia Federal, que continúa trabajando en la investigación para esclarecer la desaparición del menor y hallar su paradero.