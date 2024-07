Sin acuerdo con el Gobierno, la UBA declaró la emergencia salarial de docentes y no docentes

La decisión de la Universidad de Buenos Aires llega ante la falta de acuerdo paritario en las negociaciones oficiales. Una medida similar había anticipado el conflicto y la marcha anterior.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) declaró este miércoles la emergencia salarial para docentes y no docentes, al no llegar a un acuerdo paritario con el gobierno de Javier Milei.

"Ante una pérdida del poder adquisitivo de los salarios del 40% durante el primer semestre de este año y la falta de acuerdo en las negociaciones paritarias con el gobierno, el Consejo Superior de la UBA se reunió hoy (por este miércoles) y declaró por unanimidad de sus miembros la emergencia en materia salarial en esta institución", informó la casa de estudios en un comunicado.

El órgano de gobierno de la UBA (integrado por el rector, los decanos de las trece facultades y cinco representantes de los profesores, graduados y estudiantes) dispuso “declarar la emergencia en materia salarial de todos los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes de esta Universidad en todas sus funciones, incluyendo los profesionales de la salud y las tareas vinculadas a investigación y extensión universitaria”.

En el comunicado informan que desde el comienzo del año las representaciones gremiales docentes y nodocentes -APUBA y ADUBA- llevan un reclamo constante sobre la situación.

Una medida similar había anticipado el conflicto con el Gobierno que derivó una multitudinaria marcha el pasado 23 de abril. Esta semana, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) emitió una postura en línea con la ahora anunciada por la UBA.

En ese texto, la CIN volvió a reclamar la “urgente recomposición salarial para las y los trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario público nacional, la reactivación de los programas y de los dispositivos de asistencia estudiantil y la actualización del monto asignado para las becas”.

Allí recordaron la manifestación de abril donde existieron reclamos puntuales, uno de ellos sobre la cuestión salarial y los problemas que podrían ocurrir en caso de no encontrar una respuesta.

"No hay solución del problema universitario si no encontramos con celeridad respuesta a estas preocupaciones, que no son solo de la comunidad universitaria, sino del conjunto de la sociedad argentina", cerraron.