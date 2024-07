Caso Loan: después de la inspección en su casa, Laudelina pidió la prisión domiciliaria

La tía del nene actualmente está detenida en el penal de Ezeiza. La magistrada Cristina Pozzer Penzo había ordenado más temprano que los hijos de la mujer sean trasladados a su casa para resguardar su seguridad.

Luego de la orden de la jueza, Camila, la prima de Loan, habló con la prensa y planteó que "la Justicia está actuando mal" con la decisión de que se vayan a la casa de Laudelina.

"Nos piden que nos vayamos a la casa familiar, pero no comprenden el trastorno que significa para mi nena. Yo no tengo miedo de volver a mi casa, pero nos piden que nos vayamos a otro domicilio. Yo quiero volver a mi casa, pero no comprenden que mi hija me va a preguntar", expresó.

Asimismo, agregó: "Nadie se pone en nuestro lugar, no hay contención psicológica". "Siento que me van a dejar detenida en el domicilio, ni a salir a comprar, nada", dijo.