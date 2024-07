El gobernador de Chubut, sobre el Pacto de Mayo: "Que firmemos no quiere decir que estemos de acuerdo en todo"

Ignacio Torres brindó una entrevista televisiva junto a los mandatarios provinciales de Córdoba y Salta, Martín Llaryora y Gustavo Sáenz.

Los gobernadores Ignacio Torres de Chubut, Martín Llaryora de Córdoba y Gustavo Sáenz de Salta destacaron el consenso alcanzado tras el Pacto de Mayo pero lanzaron a su vez una advertencia en caso de que el gobierno nacional tome medidas que atenten contra las provincias: "Que firmemos no quiere decir que estemos de acuerdo en todo". "Un cambio de época". Así lo definió el presidente Javier Milei tras la firma llevada a cabo el martes 9 de julio a las 00 horas. El tratado incluyó a 17 gobernadores, junto con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los mandatarios destacaron el acuerdo entre las provincias y la gestión nacional. Sin embargo, no lo piensan como "un apoyo al Gobierno. Es un apoyo para que a la Argentina le vaya bien", en palabras de Llaryora. El cordobés brindó declaraciones televisivas y aseveró: "Lo que esperamos ahora es que comiencen a gestionar. Me parece que el Gobierno está enfocado en el plan de equilibrio fiscal, de la macroeconomía, de bajar la inflación pero vuelvo a decir lo que dije el primer día: ‘No hay plan económico que en el tiempo se pueda sostener si no empieza el plan productivo’ y creo que ahí es donde está esa famosa V".