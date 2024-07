Buccino sobre la educación: "Falta una política de Estado clara"

Resaltó la urgencia de una reforma educativa integral en Argentina, que no solo atienda las necesidades básicas de alfabetización, sino que también fomente el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos productivos.

En una reciente entrevista con Radio Panorama, Flavio Buccino, representante de la organización Argentinos por la Educación, compartió sus perspectivas sobre el estado actual y los desafíos del sistema educativo en Argentina en el contexto del Pacto de Mayo.

"En principio son generalidades, ninguno de los que está en educación estará en contra. Debemos estar de acuerdo en fortalecer el sistema, sobre todo el nivel secundario, el cual debe ser transformado, sin abandonar la idea de que necesitamos una universidad que acompañe a la sociedad", afirmó Buccino. Destacó la necesidad de una transformación significativa en la educación secundaria, asegurando que esta debe alinearse con las necesidades de la sociedad y la universidad.

Buccino expresó su preocupación sobre la visión utilitaria de la educación. "Me preocupa la idea de la utilidad, esto de ver la educación solamente como un instrumento, que si no es útil no sirve. Hay que analizar: ¿para quién es útil? Educar también es formar un buen ciudadano, que pueda producir. No es solamente una cosa", enfatizó. Subrayó que la educación no debería reducirse solo a la alfabetización, aunque reconociendo su importancia fundamental, sino que debe abarcar múltiples funciones.

"Hoy en día, la escuela en Argentina cumple muchas funciones, como proveer de alimentos a los chicos, lo cual no debería ser así. Los niños deberían comer con su familia, pero es lo que hoy sucede en Argentina. Hay que transformar la educación del país", declaró Buccino, haciendo hincapié en las complejidades y responsabilidades adicionales que han recaído sobre las instituciones educativas.

Al reflexionar sobre el período desde el 10 de diciembre hasta la actualidad, Buccino mencionó varios aspectos preocupantes, incluyendo la falta de compra de libros y la desviación de fondos. "Si veo una preocupación del gobierno nacional por la educación, pero a la hora de actuar, falta mucho. Falta una política de Estado clara, que pueda ser evaluada para saber si estamos o no en el camino correcto", concluyó.

Las declaraciones de Buccino resaltan la urgencia de una reforma educativa integral en Argentina, una que no solo atienda las necesidades básicas de alfabetización, sino que también fomente el desarrollo integral de los estudiantes como ciudadanos productivos y comprometidos con la sociedad.