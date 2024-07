"Es un formato genial": el próximo Gran Hermano ya tiene candidata para la conducción

En una entrevista, Ángel de Brito no dejó pasar la oportunidad y le consultó a su colega acerca de sus posibles ganas de estar al frente de la próxima edición de la casa más famosa del mundo.

La final del domingo pasado del último Gran Hermano (Telefe) sigue dando de hablar y en las últimas horas se sumó la voz de Verónica Lozano. En esta oportunidad, la conductora sorprendió con una declaración laboral. Luego de ser consultada sobre si, en el futuro, le gustaría ser la conductora del famoso reality show, afirmó con un rotundo sí.

Fue en una entrevista con Ángel de Brito para el ciclo de streaming Ángel Responde (Bondi), cuando el conductor aprovechó a preguntarle a su colega acerca de sus posibles ganas de estar al frente de la próxima edición de GH, el cual se verá por la pantalla de Telefe en algún momento del año próximo.

“El otro día hiciste el chiste imitando a Del Moro y en las redes empezaron a decir que deberías conducir Gran Hermano”, le comentó De Brito. “Sí, mucho”, le respondió ella, admitiendo que había visto los comentarios a los que le refirió el conductor de LAM (América). “Te va a bloquear Del Moro”, bromeó Ángel acerca de la actitud que podría tomar el último conductor del certamen de convivencia. “Pero yo no likeé ninguno... Igual los likes no se pueden ver, ¿no?”, se defendió Lozano, aunque con mucha cierta ironía.

“¿Conducirías Gran Hermano?”, insistió De Brito y volviendo al punto de su consulta original. “Sí, es un formato que me parece genial”, le respondió la actual conductora de Cortá por Lozano (Telefe). De todos modos, agregó un comentario porque sintió la necesidad de ser específica al respecto y despejar todo tipo de suspicacias. “No está en la mente del canal, aclaro porque después lo sacan de contexto”, dijo Verónica.

“Pero si vos me preguntás: sí, haría la conducción de un programa así”, redobló la apuesta la conductora. “‘Me gustaría conducir Gran Hermano’ es el título que van a poner los portales, ¿y a quién no le gustaría?”, reafirmó De Brito, imaginando el alcance que podrían llegar a tener las declaraciones de Lozano. “¿A vos te gustaría?”, le repreguntó ella. “Sí, re, aunque me gusta más el debate que la gala. En la gala los tenés que contener más a los chicos, no los podés bardear”, cerró de Brito.

Luego de que Juliana Furia Scaglione quedara eliminada de GH mantuvo un intenso mano a mano con Lozano en el programa que ella conduce en Telefe. En la nota, en modo psicóloga con diván, la polémica exparticipante habló de todo: desde sus gritos y enojos, pasando por su infancia hasta su relación con Mauro Dalessio. “Creo que el juego lo perdí cuando abrí mi corazón. Yo de Mauro me enamoré”, aseguró.

El mano a mano fue picante y Lozano no se guardó nada. “Si te corro del juego, ¿en la vida siempre fuiste así?”, le preguntó la conductora a la doble de riesgo, apenas se sentó en el estudio. “Sí, porque fui competidora, entonces siempre intenté llegar al podio, o prepararme para ganar un premio. El deporte me preparó en el juego, son grandes valores…”, señaló Juliana, quien aseguró que “quería transmitir una imagen de mujer más fuerte, porque creo que es lo que falta en la sociedad, porque a las mujeres las apagan mucho”.

Sus palabras llenaron de curiosidad a la conductora. “Vos, Juli, antes de ser Furia, ¿eras distinta? ¿La vida te golpeó y decidiste fortalecerte de algún lado y utilizar el entrenamiento…?”, le consultó. “No, el entrenamiento me salvó. Yo perdí a mis papás y si elegía otro camino, como les conté a los chicos, que hubiera sido salir de joda o salir a bailar para ocultar el dolor, no me hubiera servido. Lo que hice fue entrenar. Yo creo que me salvó de no caer en una depresión porque la muerte de los padres es algo muy fuerte”, explicó la exjugadora, quien a los 26 años se quedó sin su madre por un cáncer de mama y, a los 31, sin su papá.