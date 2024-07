Un hombre se durmió con un brasero encendido y lo hallaron muerto en una vivienda del Primera Junta

Se hizo presente personal de SEASE, quienes constataron el deceso.

En un triste episodio conmocionó a la comunidad santiagueña, cuando se descubrió el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Alberto Pérez, de 47 años, en el barrio Primer Junta. El hallazgo ocurrió esta mañana, cuando la Unidad 1059 de la Policía se dirigió al lugar tras recibir un informe del Departamento Central.

Según el testimonio de Esteban More, tío de la víctima y residente en la misma dirección, Pérez había sido encontrado sin signos vitales alrededor de las 10:30 a.m. El Sr. More relató que Pérez había dormido con un brasero en su habitación la noche anterior y que, al ingresar hoy, lo encontró sin vida.

El médico de Policía, Dr. Assis, confirmó que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio.

El fiscal de turno, Dr. Silva, ordenó que se realice una investigación criminalística en el lugar y que se practique la autopsia correspondiente.