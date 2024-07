El DT de Canadá apoyó a Bielsa y se sumó a las críticas por la organización de la Copa América

Luego de la explosiva conferencia del Loco en la previa del partido por el tercer puesto, Marsch siguió su línea en el segundo turno. "Este torneo no fue profesional para mí", tiró.

En un día de declaraciones fuertes en la Copa América, Jesse Marsch se sumó a Marcelo Bielsa en las críticas a la organización del torneo que terminará este fin de semana con los últimos dos partidos. El entrenador de la Selección de Canadá aseguró que a lo largo del certamen se sintieron tratados "como ciudadanos de segunda".

Consultado por la conferencia de Bielsa, Marsch explicó: "Vi, no vi toda, pero vi parte de sus comentarios. Estoy de acuerdo con algunas cosas y estoy en desacuerdo con otras. Este torneo no fue profesional para mí, demasiados problemas con el trato". Además, respondió sobre los incidentes tras la semifinal entre Uruguay y Colombia: "Vi lo que pasó tras el partido, pero seguro que no hubiéramos querido ver a la familia de estos chicos estar en esa situación", aseguró.

"Nosotros recibimos insultos racistas, en directo y en redes sociales, en todo el torneo. Nos trataron como ciudadanos de segunda clase. Yo quiero representar a nuestro país, nosotros representamos a nuestro país y hemos jugado duro y con agresividad. Nos han acusado los técnicos rivales de cruzar la línea por ser demasiado duros", aseguró.

Pero eso no fue todo, porque también criticó al arbitraje: "Si ves los datos de tarjetas, son más altas las de las selecciones sudamericanas. En el Estados Unidos-Uruguay fue el arbitraje más en contra de Estados Unidos que yo he visto". Además, considerando que los jueces perjudicaron a las selecciones de Concacaf, consideró "un milagro" que Canadá haya llegado a jugar las semifinales. Pensando en la búsqueda del tercer puesto, agregó: "Saldremos sabiendo que habrá muchas cosas en contra de nosotros, pero vamos a demostrar qué significa ser canadienses".

Por último, aseguró que no dejará a la Selección de Canadá ante un eventual llamado de Estados Unidos: "No voy a dejar este trabajo y si no hay cambios en la federación (estadounidense) no creo que vaya a tener interés en ese trabajo".