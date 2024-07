Luis Caputo detalló la fase 2 del Gobierno: "No se van a imprimir más pesos en Argentina"

El ministro de Economía detalló cómo será la segunda parte de su plan económico. Las declaraciones se dan luego del anuncio de Milei sobre los cambios en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

El ministro de Economía, Luis Caputo, detalló la fase 2 del Gobierno en el marco de la "emisión cero" y amplió la información sobre la segunda parte del plan económico que comenzará este lunes: "No se van a imprimir más pesos en Argentina". El Gobierno de Javier Milei dio inicio a la segunda parte de su plan económico. Esta mañana, el propio mandatario anunció un cambio en las operaciones en dólar en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). También anticipó que esta semana resolverán la cuestión de los "puts" y restó importancia a la tensión cambiaria de los últimos días, que llevó al dólar blue a cotizar en $1.500. En este marco, el titular de la cartera económica mencionó como principal problema a las "canillas" de la emisión monetaria, entre las que se encuentran los puts, y puso énfasis en los pesos emitidos por el Banco Central. "Hay una tercer canilla que es la que estamos cerrando ahora también, que es los pesos que emite el Banco Central cada vez que compra dólares por intercambio en el mercado de exportación e importación. Cuando el BCRA compra divisas porque hay más exportaciones que importaciones, ¿cómo lo hace? Emite pesos", explicó. Continuando con su explicación, el ministro de Economía anticipó la eliminación de la emisión de pesos en el país: "Esos pesos no necesariamente implican aumento de la demanda de pesos. Son simplemente el resultado del mercado de exportaciones e importaciones. Para profundizar el proceso de desinflación vamos a cerrar esta tercer canilla, de manera que no se impriman más pesos en Argentina. No se van a imprimir más pesos en Argentina". Y agregó: "Ahora estamos cerrando la ultima fuente de emisión. Hay una mas que son los famosos puts que se esta solucionando esta semana con un gran gesto de los bancos. Se va a solucionar este miércoles con los bancos revendiéndole estos puts al Banco Central, de esta manera no hay mas emisión en la argentina". Caputo mencionó, además, "malicia" en quienes señalan un incremento en la base monetaria y señaló la diferencia entre la base monetaria amplia y la común. "La diferencia entre lo que es la base monetaria amplia que incluye la base monetaria común mas los pasivos remunerados. la base monetaria amplia es la oferta total de pesos, son los pasivos del banco central. La base monetaria común es el circulante, los billetes que circulan, mas los encajes. Algunos con malicia, si la base monetaria común sube, que sería lo que es demanda de pesos, dice 'el gobierno esta emitiendo', eso es falso, los pesos están emitidos", apuntó.