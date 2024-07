Marcela Kloosterboer recordó la escena de sexo con Nicolás Cabré que se negó a hacer en TV: “Tenía 16 años”

La actriz contó en LAM el incómodo momento que vivió. El apoyo del actor. Por qué terminó siendo monja en Verano del 98.

En una nota con LAM recordó Marcela Kloosterboer las incomodidades que vivió siendo preadolescente a la hora de grabar escenas de sexo o de desnudez. La actriz contó cómo pudo sortear una escena que la incomodaba gracias a su personalidad y al apoyo que obtuvo de Nicolás Cabré cuando grababan Son amores. Incluso, habló de cómo sus actitudes sobre cómo quería ser filmada la llevó a que su personaje en Verano del 98, una de las telenovelas con las que ganó gran popularidad, tenga que ser cambiado.

“No es sencillo. Yo siempre estuve contenida por mi familia y también adentro del estudio me sentía contenida. Era un lugar de disfrute total. Sí hubo muchas veces situaciones donde yo tuve que poner límites y decir ‘esto no lo quiero hacer’. No es fácil, pero también te va moldeando la personalidad decir a los 11, 12, 13, 14 o 15 años ‘esta escena no me gusta, no la quiero hacer o no la quiero hacer así’”, señaló, en una nota con el ciclo de Ángel de Brito.

“No me arrepiento de cosas que haya hecho porque siempre fui fiel a mí y a lo que no quiero hacer, no lo hago. Sí he pasado calores al momento de decir ‘tengo que hablar con el productor o el director para decirle que algo no me gustaba y no quería hacerlo’. Siempre seguí mi instinto”, se sinceró.

“Siento que tenía la confianza desde mi casa. El apoyo y eso es reimportante. Hoy siendo mamá les doy ese apoyo a mis hijos con mucha conciencia. Tener eso de ‘andá tranquila que cualquier cosa voy yo’. Está bueno sentir eso y te da una confianza en vos mismo que vos podés hablar con respeto aunque vos tengas 15 y el productor, 50″, rememoró Marcela, que está casada con Fernando Sieling y es madre de Juana y Otto.

La actriz también recordó la buena actitud que tuvo Nicolás Cabré con ella. “A mí siempre me resultaba incómodo tener que sacarme la ropa o escenas de sexo. Me pasó una vez con Nico Cabré, que después me agradeció por haberlo contado,… Yo recién entraba en Polka y él ya estaba ahí hacía un tiempo. Teníamos que hacer una escena como de la primera vez, había una frotación y a mí me incomodaba bastante hacer eso. Yo hablé con el director y Nico también dijo ‘che, yo no la quiero hacer así tampoco, hagámosla de otra forma, pero así no’. Le dije ‘gracias Nico, me salvaste’”, rememoró.

“Fue un gran compañero. Me vio incómoda y dijo eso. Él tenía más años en Polka. Yo tenía 16 años, era chica. Estuvo bueno porque me sentí apoyada. Se lo agradecí”, hizo memoria sobre el trabajo que compartieron en Son amores. “Él me agradeció que lo recuerde. Fue un gesto buenísimo”, reveló, mientras se sinceraba sobre cómo fue el cambio de época.

“También el machismo dentro del medio y dentro de la sociedad hace que la mujer lo dice y es ‘¡bueno, pero dale...!’. Lo dice el hombre y es ‘listo, que no se diga más’. A la mujer siempre la quieren convencer, como ‘dale, un poquito más mostrá’. Es incómodo. Obviamente no estaba planteado todo esto del lugar que ocupaba la mujer. No éramos conscientes”, pormenorizó.

Incluso la actriz confesó el radical cambio que tuvo su personaje de Jose en la ficción de Telefe. “De hecho en un momento en Verano del 98 me pusieron de monja porque, me decían, ‘bueno, no quiere hacer esto, no quiere hacer lo otro’. Entonces, fui monja. Fue gracias al productor, Gustavo Marra”, contó. “Fue un poco así. Yo tenía 14 años, era muy alta, pero era chica. Entonces, el personaje requería algunas escenas que yo no quería hacer”

“Hoy por esos momentos me doy una palmadita en la espalda a esa adolescente que pudo decir ‘esto no lo hago’. Pero no era un momento grato, para nada”, concluyó.