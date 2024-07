Dibu Martínez: “Va a ser nuestra cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera”

El arquero de la Selección habló antes de la definición contra Colombia por la Copa América.

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina, habló en conferencia de prensa en la previa a la final de la Copa América ante Colombia, y opinó sobre las definiciones por penales, el juego aéreo de su rival y lo sucedido en el partido entre los hinchas Cafeteros y los jugadores Celestes.

“Tenemos la misma ilusión. Va a ser nuestra cuarta final y estamos ilusionados como si fuera la primera”, aseguró el jugador del Aston Villa de Inglaterra. En cuanto a su propia motivación, el arquero afirmó que "estoy más motivado ahora que en la Copa América pasada”.

En un principio, Martínez fue cuestionado sobre su opinión en cuanto a la definición desde los doce pasos: “Para mí, los penales son suerte”. Además, agregó como se prepara él a la hora de llegar a esta instancia: “Trato de concentrarme y mirar la pelota, no tanto al jugador”.

“Me preparo para un partido de 120 minutos”, agregó. Además comentó que “trataré de ayudar a mis compañeros en el juego aéreo” debido a que muchos de los goles convertidos por Colombia, en la Copa América, fueron de esa manera. "Lo trabajaré con el preparador de arqueros”, sentenció.

En cuanto a la definición por el título, el arquero dijo: “Debemos jugar nuestro partido, sabemos nuestras armas que es jugar al fútbol, tenemos un pie muy bueno. Sabemos que cuando lo usamos bien y tenemos concentración, contamos con un plus. Tenemos al mejor”.

Cuando fue cuestionado sobre las condiciones del campo de juego, Martínez bromeó: "Lo veo mañana en la entrada en calor. No cambia nada. No sabía que habían hecho un recital ahí, la verdad. De última me quedará el pie enganchado en la entrada en calor. No hace falta verlo hoy".

Por último, hablo sobre lo sucedido entre los jugadores uruguayos y los hinchas de Colombia dijo: “Nos pasó en Brasil. Es muy feo y no es algo que planearía hacer con mis compañeros, pero es una reacción normal y estoy totalmente de acuerdo con los jugadores de Uruguay”.