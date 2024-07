Cristina Kirchner se solidarizó con Trump tras el atentado: “El respeto a la vida está por sobre toda diferencia ideológica"

La ex vicepresidenta se solidarizó con el ex mandatario de EEUU y lamentó las “imágenes terribles” del atentado. El candidato sufrió una herida de bala mientras encabezaba un acto en Pensilvania.

La ex presidente Cristina Kirchner expresó solidaridad con Trump después del atentado: "Creo que no es necesario aclarar que no tenemos las mismas ideas: el respeto a la vida de los semejantes está por sobre toda diferencia política o ideológica.el respeto a la vida de los semejantes está por encima de todas las diferencias ideológicas".

En las últimas horas, Donald Trump, expresidente y actual candidato a la Casa Blanca, resultó herido en un ataque durante un acto de campaña en Pensilvania. Durante el evento, se escucharon disparos y el exmandatario se tiró al suelo, siendo cubierto por sus escoltas de seguridad. En las imágenes posteriores al ataque, se observa al candidato republicano con sangre en el lado derecho de la cara.