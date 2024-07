Primer mensaje de Donald Trump después del atentado: "Una bala me atravesó la oreja derecha"

El candidato republicano publicó en las redes sociales un texto donde dio detalles sobre cómo se dio cuenta que había sido disparado.

Las redes sociales fueron el lugar elegido por Donald Trump para expresarse sobre el atentado que sufrió contra su vida mientras encabezaba un acto proselitista en Pensilvania, a menos de cuatro meses de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. "Quiero agradecer al servicio secreto de los Estados Unidos y a toda la aplicación de la ley por su rápida respuesta en el tiroteo que tuvo lugar en Butler, Pensilvania", señaló en el inicio del mensaje. Luego se expresó sobre las otras víctimas del ataque: "Más importante: quiero extender mis condolencias a la familia de la persona que fue asesinada durante el acto y también a la familia de la otra persona que fue gravemente herida". Posteriormente, consideró que "es realmente increíble que un acto así tenga lugar en nuestro país" y se refirió al asesinato del atacante: "Nada se sabe hasta este momento sobre el tirador, quien está muerto". Por su parte, Trump manifestó que “no se sabe nada en este momento sobre el tirador, que ahora está muerto”, al referirse a las motivaciones que llevaron al agresor a atentar contra él, en un grave episodio que generó repercusiones del presidente de ese país, Joe Biden, pero también de parte de Luis Lacalle Pou y las autoridades uruguayas,pero también de líderes políticos y empresariales de todo el mundo. “Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha”, contó sobre el suceso y agregó: “Supe de inmediato que algo andaba mal porque escuché un silbido, disparos y sentí inmediatamente que la bala me atravesaba la piel”. “Hubo mucho sangrado, así que me di cuenta de lo que estaba sucediendo. ¡Dios bendiga a América!", finalizó el expresidente su descargo acerca de lo ocurrido.