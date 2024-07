Identificaron al presunto tirador de Donald Trump: ¿Quién es Mark Violets?

El Departamento de Policía de la localidad de Butler, en el Estado de Pensilvania, fue quien reveló la identidad del tirador que gatilló al menos 12 veces contra al expresidente Donald Trump.

El tirador que intentó asesinar a a Donald Trump durante un acto de campaña este martes 13 de julio se llama Mark Violets, según fuentes oficiales de Estados Unidos. El Departamento de Policía de la localidad de Butler, en el Estado de Pensilvania, fue quien reveló la identidad del tirador que disparó al menos 12 veces contra al expresidente Donald Trump hiriéndolo a la altura de la oreja durante un mitin. Las mismas fuentes calificadas confirmaron que Mark Violets fue abatido posteriormente por agentes del Servicio Secreto que protegían a Donald Trump. El saldo del ataque e intento de magnificio fue al menos dos heridos (Trump y una mujer de gorra roja) y dos muertos: Mark Violets y un médico que participó del acto como seguidor republicano. Fuentes no oficiales difundieron esta imagen que correspondería a Mark Violets. Lo que sí está confirmado es que el hombre abatido en la terraza desde donde se gatillaron los disparos contra Donald Trump es el autor de los disparos. En redes sociales se comenta que Mark Violets era conocido por ser un militante radical extremista de ANTIFA, y que previo al intento de asesinato a Donald Trump compartió un video en YouTube asegurando que "la justicia estaba llegando". ANTIFA es considerado en Estados Unidos como un grupo "radical, oscuro y violento" de extrema izquierda que el ex presidente y ahora candidato republicano Donald Trump intentó designará durante su gestión como organización terrorista. Te recomendamos: Qué es ANTIFA, la organización de extrema izquierda a la que pertenecería el tirador de Donald Trump ANTIFA proviene de la abreviatura de antifascista y en EEUU es conocido por sus enfrentamientos con grupos supremacistas blancos en localidades como Charlottesvile, en el Estado de Virginia, y por protestar contra discursos políticos conservadores. A este grupo pertenecería Mark Violets, el hombre que disparó contra Trump en un acto de campaña. Sin embargo, otros medios de EEUU están advirtieron por una campaña de conspiración en redes sociales con cuentas y usuarios de derecha contra ANTIFA. "En un dramático giro de los acontecimientos en un mitin de Trump en Butler, Pensilvania, las cuentas de las redes sociales de derechas están haciendo circular afirmaciones no verificadas de que el tirador, que dicen llamarse Mark Violets, está vinculado a ANTIFA. A pesar de la falta de pruebas creíbles, estas teorías conspirativas se están extendiendo rápidamente a raíz de lo que los funcionarios están llamando un "intento de asesinato'", publicó el sitio independiente Kansas City Defender.