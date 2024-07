Una especialista opinó sobre los nuevos datos inflacionarios: "Hay que ver cómo afecta las decisiones de compra de las familias"

La licenciada en administración María Díaz evaluó en Noticiero 7 como repercuten los nuevos datos inflacionarios en los consumos en un contexto de recesión económica.

La inflación de junio fue de 4.6%, según informó el viernes último el gobierno nacional, dato que si bien confirma la caída sostenida de este índice, se da en un contexto de recesión económica que preocupa a los argentinos.

Consultada en torno a esta problemática por Noticiero 7 la licenciada en administración María Díaz destacó que es necesario "empezar a ver cómo afecta las decisiones de compra de las familias que se ven afectadas en sus decisiones de compra de bienes, ya que sobre la base salarial que tiene poco movimiento en relación a los precios, hay que destinar un mayor porcentaje a los servicios".

"Hay cosas en las que no se puede dejar de gastar. Si eso aumenta por una ecuación lógica bajará la compra de bienes", explicó.

Destacó además que de acuerdo a los datos brindados por Came, hubo una disminución en las ventas del 21% en junio. "Esto no es casual, en el análisis sectorial que ellos hacen, las mayores perdidas las tuvo perfumería. Cuando las familias comienzan a evaluar que no van a comprar, se van a estos productos que pueden o bien no comprarlos o sustituirlos por otras marcas".

"Estamos en recesión. Entramos en una meseta en donde el consumo no va a tener grandes variaciones, sobre todo si el comportamiento sigue siendo este. Salud, educación, transporte y gastos de servicios son cosas de las que las familias no pueden prescindir. A nivel provincial tenemos un gobierno que piensa en la gente y a nivel nacional uno que piensa en los números. Son diferentes perspectivas de gestión. Ojalá los números comiencen a cerrarle al gobierno nacional para que empiece a pensar en la gente, solo así podemos repuntar", agregó finalmente.