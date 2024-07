Comenzó el juicio por el asesinato de Tehuel de la Torre: “Lo denuncié porque abusó de mi hija”

La expareja de Luis Ramos, el principal sospechoso, habló en el juicio y contó además que el acusado “era violento” con ella y le pegaba.

Este lunes comenzó el primer juicio oral y público por la desaparición de Tehuel de la Torre, un joven trans que salió de su casa el 11 de marzo de 2021 en Alejandro Korn a una entrevista de trabajo como mozo, pero jamás volvió. En el caso están imputados Luis Ramos y Oscar Montes.

Ambos enfrentan cargos por “homicidio agravado en contexto de odio hacia la identidad de género”. El juicio contra Ramos empezó este lunes, mientras que Montes será juzgado por un jurado popular en una fecha que aún no se definió.

El debate empezó a las 11 en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata, ubicado en 8 entre 56 y 57, con los alegatos de apertura. El fiscal del juicio es Juan Cannigia, y trabaja junto con el co-fiscal Martín Chiorazi.

Norma Nahuelcura, madre de Tehuel, forma parte de la querella y fue la primera en declarar como testigo. Cuenta con el patrocinio de los abogados Flavia Centurión, Cristian Ariel González, María Dolores Amaya y Pilar Rodríguez Genin.

Sentada frente a los jueces, luciendo una pechera con la cara de su hijo, arrancó con su declaración pasadas las 11. “Tehuel, cuando era nena, se vestía de varón, no le gustaba usar pollera y se juntaba con varones. Un día me dijo que le gustaban las chicas y se cortó el pelo. Tenía una pareja llamada Michael, y tenía un hijo que a Tehuel le decía papá”, contó.

Consultada sobre el día de la desaparición, relató: “Estaba en la casa de mi nieta. La fui a cuidar porque estaba enferma. Traté de comunicarme por teléfono con Tehuel, pero no me atendía. Cuando me enteré que estaba desaparecido, le dije a Michael que vaya a hacer la denuncia, pero no se la quisieron tomar porque era menor de edad”.

“Después me enteré que tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi. Tehuel me dijo que era un amigo, pero no lo conocía. Con el correr del tiempo me di cuenta de que lo estaban buscando y que se llamaba Luis Ramos”, recordó.

“La situación de no tener trabajo lo tenía incómodo y nervioso, porque no podía conseguir. Hacía changas solamente. A veces le cortaba el pasto a los vecinos”, agregó.

La segunda testigo en declarar fue Michael, la pareja de Tehuel, quien pidió que el imputado no estuviera presente y por eso lo tuvieron que sacar de la sala. “Tiene miedo”, aseguró el fiscal.

“Estuvimos viviendo juntos durante dos o tres años. Nos conocimos por Facebook y nuestro primer encuentro fue en Moreno. Nuestra relación era la normal de cualquier pareja y se llevaba bien con mi hijo”, expresó.

“El último día que lo vi estábamos lavando la ropa juntos y recibió un llamado de Luis Ramos que le dijo que tenía una propuesta laboral como mesero. Comió y se fue. Tenía una campera rompevientos azul y un jean. Salió en bicicleta”, recordó sobre los momentos previos a la desaparición de Tehuel.

“No me quisieron tomar la denuncia porque era menor. Pudimos hacer la denuncia con una conocida, al tercer día de la desaparición. Desde ese entonces no supe más nada de Tehuel”, agregó.

El fiscal le preguntó si se acordaba en qué momento volvió a ver las cosas de Tehuel, y Michael respondió: “Cuando encontraron la campera de Tehuel quemada y su celular destrozado durante un allanamiento en la casa de Luis Ramos, durante el primer rastrillaje, al tercer día de hacer la denuncia”.

“Fuimos a buscar a Tehuel a la casa de Ramos y nos atendió desde la puerta. Nos dijo ‘si quieren pasar a buscarla, pueden hacerlo’, refiriéndose a él como ella. Y también nos dijo ‘cómo voy a hacerle algo si es mi amiga’. Negaba la elección de Tehuel de considerarse varón”, sostuvo.

Ese mismo día, cuando la pareja le preguntó dónde estaba Tehuel, el imputado le respondió: “Me dijo que el evento donde tenía que trabajar como mozo se había suspendido y que se volvió”. Ella no cree esa versión y apunta fuertemente contra el acusado. “Ramos fue la última persona que vio a Tehuel”, aseguró.

“A mí no me gustaba su apariencia y su cara, y no quería que Tehuel se juntara con él. Una vez me dijo que era baboso con las mujeres de la MST, la organización social donde participaba Ramos. Yo le reprochaba por qué tenía a esa persona como amigo, si tenía causas por abuso, pero Tehuel me decía que esas causas no eran ciertas, que lo había denunciado una expareja por venganza”, reveló.

Michael contó que una vez Ramos le prestó plata a su pareja. “Eran más o menos 2 mil pesos, pero tengo entendido de que no se la devolvió”, sostuvo. Sobre este tema, el abogado de la querella le preguntó si Tehuel tenía cierta dependencia económica con el imputado. “No lo sé”, contestó Michael.

Otra testigo que pasó al estrado a declarar fue Catalina, la expareja de Ramos. “Yo lo denuncié porque abusó de mi nena”, reveló la mujer, quien también pidió que el acusado no estuviera presente en la sala de audiencias.

“Me separé porque me golpeaba, era violento, se ponía loco y me maltrataba cuando estaba drogado. Tomaba pastillas y fumaba marihuana”, sumó.

“Ramos no trabajaba. Solo participaba del movimiento social MST. Estaba a cargo de un grupo y cobraba un plan social por eso. Empezó en el 2018 con esta organización. Yo iba con él a las marchas, y siempre tenía comentarios hacia las mujeres, las acosaba”, contó.

“No le gustaba que los hombres estuvieran con los hombres, y las mujeres con las mujeres. Les daba bronca”, dijo Catalina.

Uno de los últimos testigos en declarar fue un vecino de Luis Ramos que tuvo un altercado durante un partido de fútbol en el barrio donde vive el acusado, en la localidad de Alejandro Korn.

“Estábamos con los pibes, vino Ramos con otra gente y nos corrió con un cuchillo. No sabemos por qué”, contó el testigo frente a los jueces del TOC N°2.

El hombre, que está preso actualmente por otra causa, pidió que Ramos no estuviera presente en la sala también “por miedo” a que “tomara venganza”. Dijo que el imputado vivía a pocas cuadras de su casa y teme por la integridad de su familia.

Después de un cuarto intermedio de una hora, la fiscalía llamó al estrado a un vecino de Tehuel. El hombre alquilaba una pieza en la casa de Luis Ramos.

“Vi a Tehuel dos o tres veces. Iba a tomar mates. Lo sé porque los veía calentar el agua, pero nunca hablé con él. Cuando llegaba, Ramos se refería a Tehuel como ‘chico-chica’”, contó el testigo.

Los jueces indagaron en el noviazgo que tenía el imputado con su pareja Catalina. “Tenían una relación violenta. Ella estaba embarazada y lo perdió”, acotó. También dijo que tenía un estado de ánimo “variable” y que “a veces trataba bien a la gente y a veces no”, y agregó: “Tenía ataques violentos”.

El testigo mencionó que Ramos tenía siempre a mano un cuchillo al que llamaba “cola de pato”.

La tarde del 11 de marzo del 2021, Tehuel de la Torre salió de su casa para ir a una entrevista de trabajo y nunca más volvió. Ese día, se cruzó con una de sus hermanas y le dijo que iba a encontrarse con un conocido en la localidad bonaerense de Alejandro Korn.

Se trataba de Luis Alberto Ramos, un hombre de 36 años que alguna vez le había prestado dinero, y que lo había citado bajo la excusa de un supuesto trabajo de mozo para un evento. Pero la oferta laboral resultó ser una trampa.

El joven trans, que entonces tenía 21 años, llegó tal cual lo pactado a la casa Ramos y más tarde ese mismo día, exactamente a las 20.42, se sacó una foto junto con él y un tercer hombre: Oscar Alfredo Montes. A partir de allí se le perdió el rastro. No obstante, no hay indicios tampoco de que haya salido de ese lugar. Tres horas y cuarenta minutos más tarde, el celular de Tehuel se apagó.

Tras la desaparición de Tehuel se hicieron allanamientos tanto en Alejandro Korn como en distintos lugares de San Vicente, pero, al menos hasta ahora, ninguno dio resultado positivo y su paradero sigue siendo desconocido.

Aun así, existen indicios que sugieren que fue atacado en la casa de Ramos, ya que en ese lugar se encontraron manchas de sangre que coinciden con el ADN de la víctima. También se hallaron una campera y el celular de Tehuel, totalmente destruidos.

Así fue como el dueño de la vivienda y Oscar Alfredo Montes, un charratero de 47 años con antecedentes por abuso sexual que es el que aparece además de Ramos en la última foto que se conoce de Tehuel, fueron detenidos dos semanas después sospechados de la desaparición.

Ramos, que tenía antecedentes por “homicidio en ocasión de robo”, reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo de 2021 a las 16.30, pero aseguró que no fueron a ningún evento y que cada uno después se retiró por su lado. Sin embargo, su versión no pudo ser corroborada.

En tanto, Montes, se contradijo en sus diferentes declaraciones. En su primera exposición como testigo dijo que nada tenía que ver con el caso, pero en otra declaración admitió que ese día estuvo en la casa de Ramos junto a Tehuel, aunque aclaró que se había ido después de un rato y que no volvió a saber nada de ellos.

Finalmente, la Justicia ordenó la detención de los dos acusados de “homicidio agravado por odio a la orientación sexual e identidad de género (trans odio)”, un delito que, en caso de ser condenados, prevé una pena de prisión perpetua. Además, se los acusa de “encubrimiento en concurso real con falso testimonio”.